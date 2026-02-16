Los dos refuerzos que sumó Alianza Lima pensando en ganarle a Sport Boys

Alianza Lima se viene preparando para un nuevo partido en la Liga 1. El conjunto de Pablo Guede está siendo criticado por los hinchas y por la prensa debido a su mal rendimiento. Es por eso que se ha conocido que están sumando nuevos jugadores para el próximo partido que van a disputar. Esto con la intensión de tener variantes.

En este caso por medio del periodista Gerson Cuba se ha conocido que se tratan de dos juveniles que está probando el DT argentino. Giordan Gallardo y Yosimar Gómez son los futbolista categoría 2007 que están entrenando con el primer equipo. Por lo que podrían llegar a tener su primera aventura con el cuadro ‘Blanquiazul’ frente a Sport Boys de ser necesario.

“Giordan Gallardo (lateral izquierdo, categoría 2007) y Yosimar Gómez (lateral derecho, categoría 2007) han sido invitados a entrenar hoy con el primer equipo de Alianza Lima a partir de las cuatro de la tarde. Nueva oportunidad para que los potrillos puedan mostrarse”, fue lo que publicó el periodista en sus redes sociales.

Nuevos refuerzos de Alianza Lima (Foto: X).

Esta podría ser una interesante apuesta de Pablo Guede que está buscando alternativas para tener en el equipo. Tratando de promover sangre nueva para poder tener en el banco de suplentes y así eventualmente tener como apoyo en los partidos. Pero es complicado que con el momento que están pasando se pueda dar algún cambio a menos que tengan el partido más que resuelto.

¿Qué dice la hinchada de estos nuevos refuerzos?

Por parte de los hinchas hay dos propuestas que están bastante marcadas. Por un lado, están los que no creen en Pablo Guede y su forma de usar jugadores. Por lo que piensan que el entrenador en vez de usarlos en su puesto, lo terminarán mandando a jugar como porteros o defensores centrales. Ya que es alguien que ha demostrado que le gusta mucho varias en las posiciones.

Respuesta de los hinchas (Foto: X).

Mientras tanto, están los que consideran que lo que deberían de subir son contenciones. Este es un puesto en el que el cuadro ‘Blanquiazul’ está sufriendo más este año. No tienen muchos cambios en ese lugar, más bien dos de sus jugadores están lesionados y que pueden ser 6. Por lo que, esperan que puedan ascender más jugadores en ese puesto.

