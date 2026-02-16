Leao Butrón envió mensaje a hinchas de Alianza Lima tras cánticos que piden el regreso de Hernán Barcos

Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Libertadores 2026 ante 2 de Mayo y sigue sin encontrar su mejor rendimiento en la Liga 1, tras empatar 1-1 con Alianza Atlético.

Ante esta situación, los hinchas ‘íntimos’ exigieron el regreso de Hernán Barcos. En medio de la polémica, Leao Butrón, ex capitán del club, se pronunció con un fuerte calificativo hacia el delantero argentino.

¿Qué dijo Leao Butrón sobre el pedido de los hinchas de Alianza Lima?

En una entrevista para el programa ‘Modo Fútbol’, Leao Butrón fue consultado sobre el pedido de los hinchas de Alianza Lima que exigen el regreso de Hernán Barcos. Para el exarquero, el ‘Pirata’ ya es considerado un ídolo de la institución de La Victoria, al ser el máximo goleador extranjero de la institución y ganarse el cariño de los hinchas.

No obstante, Butrón considera que los hinchas ‘blanquiazules’ deben comprender que los jugadores que no forman parte del club no deben ser tratados mejor que los que sí están.

“Siempre se va a recordar a Barcos, porque sin lugar a dudas es un ídolo de la institución y creo que es normal, porque tienen que hacerle sentir el cariño. Considero que siempre la institución tiene que estar por encima de todo con respecto a que no puede un hincha celebrar a cualquier jugador y despotricar contra tu institución“, expresó.

El mensaje que le dejó Butrón a Barcos

Por otro lado, Leao Butrón también expresó su gratitud hacia Hernán Barcos, exgoleador de Alianza Lima, recordando una ocasión en la que lo apoyó cuando sus hijas se sintieron mal en Argentina. El exarquero destacó que el ‘Pirata’ siempre estuvo dispuesto a brindar su ayuda.

“Yo también debo estar agradecido con Hernán. Él me ayudó mucho en una emergencia que tuve con mis hijas cuando estaban en Argentina. Fueron al partido de Boca, mis dos hijos, y él me ayudó”, reveló.

