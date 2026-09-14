Los hinchas de Alianza Lima presionaron y el club recién sacó un comunicado de condolencia para Hernán Barcos

El ex futbolista de Alianza Lima fue defendido por los hinchas blanquiazules. Hernán Barcos no recibía las condolencias, hasta el día de hoy.

La molestia de los hinchas de Alianza Lima se hizo sentir con fuerza en las redes sociales durante las últimas horas. El descontento de la afición íntima surgió a raíz de la notable demora del club para expresar sus condolencias al exfutbolista Hernán Barcos por el sensible fallecimiento de su madre.

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Cuestionamientos a la directiva blanquiazul

El reclamo blanquiazul se intensificó desde el pasado domingo. La indignación de los seguidores aumentó de nivel luego de que Liga Deportiva Universitaria de Quito, institución donde el delantero también es considerado un referente histórico, publicara de forma oportuna un mensaje de pésame para el atacante argentino.

Liga Deportiva Universitaria de Quito abrazó a Hernán Barcos el día de ayer. (Foto: X).

Ante la inacción inicial de la directiva de Alianza Lima, los fanáticos comenzaron a ejercer una fuerte presión mediática en las plataformas digitales. Los hinchas recriminaron la falta de empatía e inmediatez del cuadro victoriano hacia una figura que dejó una huella imborrable en el club.

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Una respuesta tardía de Alianza Lima

Tras el insistente llamado de atención de la comunidad aliancista, la institución emitió un comunicado oficial. Sin embargo, la publicación no calmó los ánimos, ya que las críticas hacia la administración continuaron por considerarse una respuesta tardía.

Los cuestionamientos del público apuntaron a que la actual directiva se encuentra distante del sentir popular. La mayoría de los mensajes catalogaron la actitud inicial de los dirigentes como indolente frente al dolor de un ídolo contemporáneo del equipo.

Las palabras del club para Hernán Barcos

En el mensaje difundido, el equipo victoriano manifestó sus palabras de pesar dedicadas a la familia del delantero: “El Club Alianza Lima expresa sus más sentidas condolencias a nuestro exjugador Hernán Barcos por el sensible fallecimiento de su señora madre”.

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Alianza Lima al comienzo de este lunes 14 de septiembre envió mensaje a Hernán Barcos. (Foto: X).

Asimismo, el comunicado institucional agregó una dedicatoria directa para brindar consuelo en este difícil momento: “Acompañamos a Hernán y a toda su familia en este difícil momento, deseándoles mucha fortaleza y consuelo ante tan irreparable pérdida”.

El pronunciamiento del club concluyó reafirmando el respaldo de la hinchada con un emotivo cierre: “Hernán, cuenta hoy con el abrazo y cariño de toda la familia blanquiazul. ¡Mucha fuerza, ‘Pirata’!”.

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