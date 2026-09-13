Tras vencer a Deportivo Garcilaso, el gran problema de Sport Boys para visitar a FBC Melgar

Sport Boys sigue firme en la pelea por el Torneo Clausura 2026 y ahora deberá viajar a Arequipa. En la previa de este partido, la directiva tendrá que decidir un tema muy importante para optimizar al plantel.

Sport Boys sigue peleando por el título del Torneo Clausura 2026 y el día de hoy consiguió un verdadero triunfazo frente a Deportivo Garcilaso. Recibiendo a uno de los punteros del campeonato en el Estadio Miguel Grau del Callao, el equipo chalaco se impuso por 1-0 y ahora se alista para visitar a FBC Melgar en la ciudad de Arequipa. No la tendrán fácil y hay un aspecto a resolver desde la directiva.

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Fuente: Liga1 Te Apuesto.

Resulta que Sport Boys tiene en su plantilla a varios jugadores cedidos desde FBC Melgar y con miras a la fecha 10 del Torneo Clausura 2026 es que deberán desembolsar una importante cantidad de dinero para tenerlos habilitarlos cuando jueguen en el Estadio Monumental de la UNSA. Si bien no se ha detallado el monto en cuestión, se sabe que cada acuerdo tiene un valor muy diferente.

“Sport Boys tiene hasta el miércoles para pagarle a Melgar el valor establecido en las cláusulas de los préstamos de Emilio Saba, Mathías Llontop, Pablo Erustes y Percy Liza para habilitarlos y que puedan enfrentar al conjunto rojinegro en su partido programado para el próximo sábado por la fecha 10 del Torneo Clausura”; fue la revelación compartida por el periodista Daniel Rodríguez Hinojosa.

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En esta misma línea, se pudo conocer qué es lo que sucedería con estos 4 futbolistas si es que Sport Boys no se presenta a tiempo con el pago de cada uno de ellos. “De no pagarla hasta 3 días antes del encuentro, la cláusula para habilitar a cada futbolista se duplicará. El valor de la cláusula varía dependiendo de las condiciones del préstamo acordadas para cada jugador”.

🚨Sport Boys tiene hasta el miércoles para pagarle a Melgar el valor establecido en las cláusulas de los préstamos de Emilio Saba, Mathias Llontop, Pablo Erustes y Percy Liza para habilitarlos y que puedan enfrentar al conjunto rojinegro en su partido programado para el próximo… pic.twitter.com/bFBIiWLNio — Daniel Rodríguez Hinojosa (@danielfrh11) September 13, 2026

Día, hora y canal de FBC Melgar vs. Sport Boys por el Torneo Clausura 2026

En principio, es importante resaltar que Sport Boys sumó 17 puntos y se ubica en el cuarto puesto del Torneo Clausura 2026, así que las expectativas del pueblo chalaco estás puestas en seguir luchando por este segundo semestre de la temporada. Dicho esto, ahora tiene una verdadera prueba de fuego en condición de visita y será en la ciudad de Arequipa frente a FBC Melgar.

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En el marco de la fecha 10 del Torneo Clausura 2026, FBC Melgar y Sport Boys se enfrentan el próximo sábado 19 de septiembre a las 20:15 horas en el Estadio Monumental de la UNSA. Será uno de los partidos más importantes del fin de semana, así que desde la previa empieza a vivirse con enorme efusividad y la transmisión oficial estará en las señales de L1 MAX y L1 Play.

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