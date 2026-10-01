Pablo Guede sorprendió con su reflexión sobre el rendimiento de Kevin Quevedo ante Palestino: “Intermitente”

El entrenador de Alianza Lima habló en conferencia de prensa sobre Kevin Quevedo. A su vez, explicó otros detalles del amistoso.

Pablo Guede, entrenador de Alianza Lima, habló en conferencia de prensa tras la derrota ante Palestino en el partido amistoso disputado en Matute. Tras este encuentro, habló sobre el rendimiento del equipo, pero se detuvo en algunas figuras, como el caso de Kevin Quevedo.

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Alianza Lima perdió ante Palestino por 2-1 donde la única anotación blanquiazul fue obra de Luis Ramos, quien compartió ataque precisamente con Kevin Quevedo. En este sentido, Pablo Guede analizó lo hecho por ambos futbolistas por separado.

Sobre Kevin Quevedo, esto dijo: “Tiene que seguir mejorando. Hoy se le vio con altibajos, como intermitente. No tiene el ritmo que tienen otros jugadores y va a tener que seguir entrenando y aprovechar estas cosas que estamos haciendo porque es para los chicos que menos juegan. Tendrá que seguir trabajando y ya después veremos”.

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🎙️Pablo Guede : "Quevedo tiene que seguir mejorando, hoy se le vio muy intermitente. Él tiene que seguir trabajando y ya después veremos“.#L1Radio #AlianzaLima



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En tanto, sobre Luis Ramos, Guede tuvo elogios. “La verdad que Luis hoy aprovechó esa oportunidad que le dimos, me pone muy contento por él porque la pasó y la sigue pasando, entre comillas, bastante mal. Es una lesión de mi… que no es muy grave pero te rompe los huevos todos los días. Es horrible porque yo la tuve. Que hoy (Ayer) pueda haber corrido, chocado y pateado al arco como lo hizo, a mí me pone muy feliz porque ese es el Luis que queremos ver”, consideró.

🎙️Pablo Guede : "Ramos aprovechó esa oportunidad que se le dio y me pone muy contento por él. Luis la pasó muy mal, es horrible esa lesión porque yo la tuve“.#L1Radio #AlianzaLima



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La opinión de Pablo Guede sobre el rendimiento de Alianza Lima

La alineación titular que puso Pablo Guede en el partido ante Palestino tuvo mayoría de jugadores que no vienen jugando habitualmente. Eso es algo que rescató el propio entrenador íntimo, pero no quedó del todo conforme.

“Pudimos sumar bastantes minutos con jugadores que no vienen jugando, que eso nos va a servir muy bien. El trabajo que venimos haciendo es demasiado duro, estaban todos acalambrados y corrieron más de lo que esperaba. La intención era no hacer ningún cambio para darles más minutos, pero cuando vi que empezaban a tocarse, decidimos que entraran los chicos que más minutos tienen”, contó.

🎙️Pablo Guede : "Venimos haciendo un trabajo demasiado duro y corrieron más de lo que esperaba. Mi intención era no hacer ningún cambio, pero vi a algunos acalambrados“.#L1Radio #AlianzaLima



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La mini-pretemporada que viene haciendo Alianza Lima en Cieneguilla ha sido dura, pero le permite a varios jugadores ponerse a tono físicamente. “Los estamos matando. Estamos haciendo un trabajo muy duro. Creo que metimos 9 turnos, una carga física muy alta. Hoy corrimos más de lo que pretendíamos porque es lo que toca en este momento. Mañana bajamos un poquito. El sábado voy a tratar de jugar con los mismos para que sigan sumando minutos y ya de ahí bajamos para pensar en el plano físico en Cusco”, comentó el DT.

¿Cuál es el próximo amistoso de Alianza Lima?

Alianza Lima disputará un segundo amistoso este sábado 3 de octubre en el Estadio Alejandro Villanueva, antes de la vuelta de la actividad en Liga 1. Ese día, desde las 20:00 horas, jugará ante FBC Melgar a puerta cerrada. Por el momento, no hay confirmada una transmisión por TV o streaming online de este duelo.

DATOS CLAVE

Alianza Lima perdió 2-1 ante Palestino con un único gol de Luis Ramos.

ante Palestino con un único gol de Luis Ramos. Pablo Guede evaluó el rendimiento de Kevin Quevedo y Luis Ramos tras el juego.

evaluó el rendimiento de Kevin Quevedo y Luis Ramos tras el juego. FBC Melgar será el próximo rival de Alianza el sábado 3 de octubre.