LDU presentó a Gustavo Álvarez tras la salida de Tiago Nunes: ¿Qué pasará con Carabalí?

El argentino fue oficializado como nuevo entrenador de Liga de Quito luego de la salida de Tiago Nunes. Conoce los detalles.

LDU de Quito confirmó de manera oficial la incorporación del argentino Gustavo Álvarez como nuevo entrenador del plantel principal. El estratega asume el cargo tras la salida del brasileño Tiago Nunes, quien anteriormente dirigió a Sporting Cristal.

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LDU hizo oficial la llegada de Gustavo Álvarez

Nueva etapa en el ‘Rey de Copas’. Con la mira puesta en competir por el campeonato ecuatoriano y avanzar en los octavos de final de la Copa Libertadores, LDU presentó oficialmente a Gustavo Álvarez como su nuevo director técnico mediante sus plataformas oficiales.

“¡Bienvenido, profe Gustavo Álvarez, al club universitario más ganador del continente!“, señaló el club ecuatoriano en sus redes sociales. Cabe recordar que, hace algunos meses, el nombre de Álvarez también fue vinculado como una de las alternativas para asumir la dirección técnica de la ‘bicolor’.

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Con la llegada del nuevo cuerpo técnico, futbolistas como el mediocampista peruano Jesús Pretell y el exjugador de Universitario José Carabalí comenzarán un nuevo ciclo en LDU bajo la conducción del estratega argentino, quien ya conoce el fútbol peruano tras sus pasos por Sport Boys y Atlético Grau.

¿José Carabalí no quiere seguir en LDU?

La partida de José Carabalí de Universitario de Deportes continúa siendo un tema de conversación entre los hinchas cremas. A pocas semanas de concretarse su salida del club, una reciente información periodística volvió a poner su nombre en el centro de la atención.

En la antesala del encuentro entre ‘cremas’ y cusqueños, el periodista Gustavo Peralta reveló una información que generó repercusión. De acuerdo con el comunicador, personas cercanas a Carabalí le confesaron que el futbolista no se siente completamente cómodo tras su cambio de club.

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“El entorno de Carabalí me ha comentado que al jugador le gustaría volver al conjunto crema”, señaló el mencionado comunicador, quien además aseguró que varios jugadores del plantel crema ya conocían esa situación.

El deseo del futbolista de regresar apenas semanas después de su salida ha llamado la atención por el giro que representa su situación. Mientras tanto, en la ‘U’ mantienen el foco en sus objetivos deportivos y evitan distraerse con temas ajenos al presente del equipo.

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DATOS CLAVES

LDU de Quito presentó a Gustavo Álvarez como su nuevo entrenador del plantel principal.

Gustavo Álvarez asume el cargo técnico tras la salida del brasileño Tiago Nunes.

El futbolista José Carabalí desea volver a Universitario tras su reciente salida.