La primera reacción de Hernán Barcos al caso de denuncia sexual contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña

La noticia del día tiene que ver con la denuncia por agresión sexual en contra de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña. Los jugadores de Alianza Lima están implicados en un caso realmente delicado y que viene siendo investigado por la justicia argentina. Frente a dicho panorama es que Hernán Barcos, excapitán en Matute, tuvo una llamativa reacción en redes sociales.

Si bien el delantero argentino no escribió un post o un mensaje como tal, sí compartió una fotografía por parte de su esposa, quien siempre es muy activa en el medio local con un apoyo sincero. Como sabemos, Hernán Barcos no pertenece más a Alianza Lima y ahora juega para FC Cajamarca, así que en el papel se salvó de esta enorme incertidumbre que hoy viven en Matute.

“Te amo, te amo, te amo”; fue el conciso y a la vez contundente mensaje que compartió Giuli Cunha, esposa de Hernán Barcos, a través de cuenta oficial de Instagram y acompañado de una fotografía del goleador con camiseta de FC Cajamarca. En un clara señal de estar tranquilo y no tener nada que ver con el problema de Alianza Lima, la pareja está totalmente fuera de la tendencia.

Fuente: @giulicunha

¿Hernán Barcos era el gran problema de Alianza Lima?

Durante el final de la temporada 2025 se habló mucho de la situación contractual de Hernán Barcos. Finalmente, la directiva tomó la decisión de no renovar su vínculo contractual y dar paso a otros jugadores en los que sí tenían mayor confianza para que sean parte de las planificaciones. Las versiones ajenas al club decían que el delantero era una especie de ‘soplón’ por lo que veía en la interna.

Claramente, esta situación nunca se confirmó y el ‘Pirata’ se fue en buenos términos de Matute. En una señal de ironía se decía que el argentino era el problema de Alianza Lima por siempre ser disciplinado, tanto dentro como fuera de la cancha. Viendo todo lo que pasó en el último tiempo, podemos decir que el verdadero problema del club era otro y no de quien sí defendía bien los colores.

Agresiones de los hinchas de Alianza Lima en las inmediaciones de Matute

Luego de que se conociera la denuncia en contra de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, fueron los hinchas de Alianza Lima quienes tomaron postura y accedieron a las instalaciones del Estadio Alejandro Villanueva hace unos momentos. Las últimas informaciones aseguran que Paolo Guerrero y Luis Advíncula fueron agredidos en dicha interrupción, a la espera de que se conozca un pronunciamiento oficial sobre lo acontecido.

DATOS CLAVES