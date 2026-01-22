Comunicado oficial: esto dijo Alianza Lima sobre la denuncia por abuso sexual contra Zambrano, Peña y Trauco

Alianza Lima dio a conocer un comunicado de manera oficial por la denuncia por abuso sexual contra los futbolistas del equipo masculino Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco. A través de sus distintas redes sociales, el club blanquiazul informó a los hinchas respecto a los pasos a seguir y las decisiones tomadas con estos jugadores.

En primer lugar, se confirma que Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco han sido separados del plantel profesional dirigido por Pablo Guede. A su vez, los tres están bajo investigación interna del club. Todo se debe a la denuncia interpuesta en Argentina por una joven de 22 años, quien acusó a los tres futbolistas de Alianza Lima de haberla abusado sexualmente en un caso ocurrido en Montevideo, Uruguay.

En el comunicado dado a conocer a la opinión pública, Alianza Lima también informó que se pone a disposición de las autoridades correspondientes para colaborar con la investigación.

Así es el comunicado oficial de Alianza Lima por el caso contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco

Comunicado oficial de Alianza Lima sobre la denuncia contra Zambrano, Trauco y Peña.

“Ante los hechos de público conocimiento difundidos a través de los medios de comunicación en las últimas horas, el Club Alianza Lima informa a sus hinchas y a la opinión pública lo siguiente:

El club ha separado indefinidamente del primer equipo masculino a los futbolistas involucrados, a quienes se les ha iniciado un procedimiento disciplinario de acuerdo a nuestro reglamento interno. Nuestra institución manifiesta su absoluta disposición para colaborar con las autoridades mientras se realizan las investigaciones correspondientes. Alianza Lima reafirma su compromiso absoluto con los valores que la sostienen: el respeto, la disciplina y la integridad.”

Así es la denuncia por abuso sexual contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco

Desde Argentina, el programa Otra Mañana de A24 informó sobre la denuncia que efectuó una mujer de 22 años contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco. Esta causa se encuentra en el Juzgado Criminal y Correccional de Argentina, a cargo del juez Edmundo Rabbione.

La denunciante contó que tuvo un encuentro con los tres futbolistas en el hotel Hyatt Centric de Montevideo, Uruguay. Cabe recordar que Alianza Lima realizó la pretemporada en tierras charrúas. La joven reveló que conocía a Zambrano y fue invitada a una cena en el cuarto de hotel del futbolista. Presuntamente, fue acompañada por una amiga.

Según su testimonio ante la Justicia, durante esa cena, Zambrano invitó también a Peña y a Trauco y ahí habría ocurrido el episodio de abuso sexual con acceso carnal. La joven no denunció el hecho en Uruguay por miedo y confusión, por lo que lo hizo al volver de inmediato a Argentina.

En su regreso al país, la víctima fue a un centro médico en la localidad de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires y, luego, al Hospital Múñiz de la Ciudad de Buenos Aires. En dichos centros de salud se activaron los protocolos correspondientes para casos de abuso sexual y se le practicaron todos los exámenes médicos de rigor.

Según informó el mencionado medio de comunicación argentino, la mujer entregó a la Justicia la ropa que utilizó en la noche del presunto ataque. Dichas prendas serán sometidas a pericias de ADN para intentar hallar pruebas biológicas que respalden su declaración ante las autoridades.

