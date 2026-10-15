Luis Advíncula cometió la traición más grande hacia el hincha de Sporting Cristal en Alianza Lima

Para muchos el no volver a Sporting Cristal es una traición. Pero Luis Advíncula, hizo algo mucho más fuerte con la camiseta de Alianza Lima.

El fútbol suele perdonar casi todo, menos el olvido y la mentira. Para el pueblo celeste de Sporting Cristal, lo ocurrido con Luis Advíncula cruza la frontera del simple profesionalismo para convertirse en un golpe devastador en el orgullo.

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El popular ‘Bolt’ encendió la pradera tras liderar una apasionada arenga en el vestuario de Alianza Lima previa al duelo contra Cusco FC. Con total vehemencia, lanzó una frase que caló como una espina en el corazón del Rímac.

Luis Advíncula llegó esta temporada a Alianza Lima desde Boca Juniors. (Foto: X).

Palabras que desgarran al hincha de Sporting Cristal

“Estamos representando al equipo más grande del Perú”, exclamó con fuerza el lateral luciendo la camiseta blanquiazul. Su grito de guerra buscaba inflamar el vestuario íntimo para llegar a la cima del torneo.

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Sin embargo, para el hincha bajopontino esas palabras resonaron como una afrenta directa. El vestuario donde juró amor eterno quedó sepultado bajo el peso de un nuevo escudo.

La promesa rota que el hincha celeste no perdona

Durante años, mientras triunfaba en el extranjero, Advíncula juró que regresaría a la institución que le dio absolutamente todo. El cuadro rímense fue su cuna futbolística, el trampolín que lo lanzó al estrellato mundial.

Existía un pacto moral no escrito de volver a vestir la gloriosa camiseta celeste. Sin embargo, el defensor decidió faltar a su palabra empeñada y estampar su firma en el clásico rival.

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"Estamos representando al equipo más grande del Perú"



Luis Advíncula, aliancista hasta la vena. pic.twitter.com/zrRkaymQ4k — AzvL (@AzvLForever) October 15, 2026

Luis Advíncula borra su historia en Sporting Cristal

No solo fue firmar por el compadre, sino demostrar un hinchaje explícito que derrumbó el pedestal donde lo tenían. Con su arenga, el jugador borró de un plumazo los años de cariño recibidos en el Rímac.

Hoy el pueblo cervecero siente que sus colores fueron pisoteados por quien consideraban de la casa. La ilusión de verlo colgar los chimpunes en el Gallardo se transformó en una profunda amargura.

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Cita crucial en el Estadio Alberto Gallardo

La historia tendrá un capítulo cargado de altísima tensión muy pronto. El partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima se jugará el jueves 29 de octubre de 2026 a las 3:30 p.m.

El compromiso, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Alberto Gallardo. En esa cancha, el hincha celeste expresará todo el dolor de una herida que difícilmente cerrará.

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