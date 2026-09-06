Por qué no juega Paolo Guerrero en Juan Pablo II vs. Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026

Paolo Guerrero no estará presente en el duelo entre Juan Pablo II vs. Alianza Lima. En la siguiente nota conoce las razones del caso para entender mejor la decisión del comando técnico victoriano.

Se viene uno de los partidos más esperados del fin de semana ya que será la primera vez que estos dos equipos se enfrenten en Chongoyape. Así es, Juan Pablo II recibirá a Alianza Lima y buscará la victoria a como de lugar para respetar la casa. Ahora, dentro de las novedades más resonantes, no hay duda alguna que la ausencia de Paolo Guerrero es una de las más relevantes.

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Resulta que Paolo Guerrero ni siquiera fue convocado para el encuentro de hoy en el Complejo Deportivo Juan Pablo II ya que se encuentra lesionado. En las últimas horas se hizo oficial que el delantero sufrió un desgarro de segundo grado en el bíceps femoral izquierdo, lo cual lo tendría alejado de los campos de juego por varias semanas hasta que pueda recuperarse al 100% en lo físico.

Es así que tampoco podría ser parte del clásico entre Alianza Lima vs. Universitario de Deportes que se jugará la próxima semana. En base a esta situación es que Pablo Guede tomó la decisión de alinear en el equipo titular a Eryc Castillo junto a Federico Girotti como delanteros para visitar esta tarde ante un Juan Pablo II que a la vez pondrá sus mejores armas de la plantilla.

Alineaciones titulares de Juan Pablo II vs. Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026

Juan Pablo II | Matías Vega; Fabio Agurto Pablo Míguez, Matías Almirón, Paolo Reyna; Christian Flores, Álvaro Rojas, Jack Durán, Nilton Ramírez; Juan Pablo Goicochea y Janio Pósito. DT: Jorge Araujo.

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Alianza Lima | Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Nicolás Díaz, Marco Huamán; Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez; Gaspar Gentile, Eryc Castillo y Federico Girotti. DT: Pablo Guede.

Horarios de Juan Pablo II vs. Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026

13:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

14:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

15:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

16:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

17:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

22:00 | España

Canales de Juan Pablo II vs. Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026

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