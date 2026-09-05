“Una burrada más”: la durísima crítica a Carlos Zambrano tras la derrota de Sport Boys en Huancayo

Carlos Zambrano fue el gran protagonista de la caída de Sport Boys ante Sport Huancayo de visita. Una falta que derivó en penal para los locales generó una drástica reacción de los aficionados.

Sport Boys no pudo seguir por el camino de la victoria y el día de hoy le tocó perder ante Sport Huancayo en condición de visita. A pesar de la paridad durante buena parte del encuentro, el desenlace fue realmente inesperado para los rosados y el nombre de Carlos Zambrano es uno de los que más tendencia genera ya que fue quien cometió la infracción que derivó en penal para el local.

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Cuando corría el minuto 84 del partido, el delantero Daniel Porozo se alistaba para recibir el balón en área de Sport Boys y Carlos Zambrano estiró el brazo para tratar de desestabilizarlo. Para algunos se trató de una sanción desmedida o exagerada, pero el árbitro Daniel Ureta marcó penal para Sport Huancayo. Se armó una tremenda gresca, aunque el nombre del defensor quedó marcado.

A raíz de ello es que distintos hinchas cuestionaron la acción protagonizada por el zaguero de Sport Boys y no dudaron en estar de acuerdo con la sanción del juez principal en Huancayo. “Qué raro otra burrada de Zambrano“, “Eso no es contacto, innecesario el empujón de Zambrano” y “Zambrano te hace 10 partidos buenos, pero cuando le toca la prueba caliente parece que lo hiciera a propósito”.

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Fuente: ‘X’.

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La medida que tomó Sport Boys tras la derrota por 2-1 ante Sport Huancayo

Sabiendo que vienen peleando en los primeros puestos del Torneo Clausura 2026 y que el partido de hoy ante Sport Huancayo de visita era realmente clave para seguir prendidos en lo más alto, desde Sport Boys tomaron la decisión de presentar un comunicado oficial sobre las decisiones Daniel Ureta y Fernando Legario, árbitro principal y encargado del VAR, respectivamente.

“Sport Boys emitirá un comunicado sobre la terna arbitral en el duelo vs. Sport Huancayo, especialmente, Daniel Ureta (FIFA) y Fernando Legario (VAR) para que no los dirija más por las decisiones: gol no cobrado a Urruti o debió ser penal por mano previa, y la ‘falta’ de Zambrano“; fue la más reciente revelación del comunicador deportivo Ernesto Macedo sobre la postura de la directiva chalaca.

Sport Boys emitirá un comunicado sobre la terna arbitral en el duelo vs. Sport Huancayo, especialmente, Daniel Ureta (FIFA) y Fernando Legario (VAR) para que no los dirija más por las decisiones: gol no cobrado a Urruti o debió ser penal por mano previa, y la “falta” de Zambrano. — Ernesto Jerónimo Macedo León (@MacedoJeronimo) September 5, 2026

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El comunicado oficial de Sport Boys luego del partido en Huancayo

El Club Sport Boys Association manifiesta ante sus hinchas, medios de comunicación y opinión pública su profunda preocupación y rechazo por las decisiones arbitrales adoptadas durante el encuentro frente a Sport Huancayo, correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura, bajo la conducción del árbitro Daniel Ureta y del equipo VAR encabezado por Fernando Legario.

Consideramos que determinadas decisiones adoptadas durante el encuentro afectaron el normal desarrollo de la competencia y perjudicaron directamente a nuestro equipo, que viene afrontando cada jornada con profesionalismo, compromiso y el máximo esfuerzo deportivo.

Desde nuestra institución exigimos igualdad de condiciones, imparcialidad y respeto por la competencia, principios fundamentales que deben regir el fútbol profesional. Nuestros jugadores, comando técnico y toda la institución merecen que su trabajo se desarrolle dentro de un marco de reglas claras y decisiones arbitrales objetivas.

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En ese sentido, solicitamos públicamente la difusión de los audios del VAR correspondientes a las principales acciones controvertidas del encuentro, como una medida de transparencia que permita conocer los criterios y fundamentos empleados por los responsables de la revisión arbitral.

Asimismo, dejamos constancia de que no se trata de un hecho aislado. Sport Boys ha sido afectado en anteriores oportunidades por decisiones arbitrales vinculadas al señor Daniel Ureta, así como por actuaciones de equipos VAR encabezados por el señor Fernando Legario.

Fuente: Sport Boys.

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