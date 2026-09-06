Juan Pablo II College 0-0 Alianza Lima EN VIVO y GRATIS: minuto a minuto del partido

Se juega el partido entre Juan Pablo II College y Alianza Lima en Chongoyape. Puedes seguir el minuto a minuto y ver las mejores jugadas en vivo.

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Alianza Lima iguala sin goles (0-0) ante Juan Pablo II College este domingo 6 de setiembre en el Complejo Deportivo Juan Pablo II de Chongoyape. Se trata del partido correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 Perú. El duelo comienza a las 15:00 horas con el arbitraje de Joel Alarcón con Rudy Méndez en el VAR. Se puede ver en vivo por L1MAX y L1 Play, pero puedes seguir el minuto a minuto en Bolavip Perú.

Ambos equipos van en busca de un triunfo para escalar posiciones en la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 tras algunos resultados adversos. El conjunto local viene de vencer a Los Chankas por 4-3 en Andahuaylas. En tanto, el club blanquiazul cayó 1-0 ante Deportivo Garcilaso en Matute.

Alineaciones confirmadas para Juan Pablo II College vs. Alianza Lima

JUAN PABLO II COLLEGE: Matías Vega; Fabio Agurto, Pablo Míguez, Matías Almirón, Paolo Reyna; Álvaro Rojas, Christian Flores, Nilton Ramírez, Erinson Ramírez; Janio Pósito y Juan Pablo Goicochea. DT: Jorge Araujo.

Matías Vega; Fabio Agurto, Pablo Míguez, Matías Almirón, Paolo Reyna; Álvaro Rojas, Christian Flores, Nilton Ramírez, Erinson Ramírez; Janio Pósito y Juan Pablo Goicochea. DT: Jorge Araujo. ALIANZA LIMA: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Nicolás Díaz, Marco Huamán; Esteban Pavez, Fernando Gaibor; Gaspar Gentile, Jairo Vélez, Eryc Castillo y Federico Girotti. DT: Pablo Guede.

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Todos los detalles de Juan Pablo II College vs. Alianza Lima

¿Dónde ver EN VIVO Juan Pablo II College vs Alianza Lima?

L1 MAX

L1 Play

DSports y DGO

Movistar TV

Claro TV

Win

Best Cable

¿A qué hora se juega ADC Juan Pablo II vs Alianza Lima?

13:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

14:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

15:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

16:00 | Chile, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

17:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

22:00 | España