Colo Colo y Alianza Lima empiezan a calentar un duelo que promete más tensión de la esperada, luego de las contundentes declaraciones de Fernando Ortiz, técnico del conjunto chileno, en la previa del enfrentamiento internacional. Aunque el partido está enmarcado dentro de la pretemporada, el mensaje del DT dejó claro que no será tomado a la ligera.

Publicidad

Publicidad

El técnico Fernando Ortiz no dudó en marcar respeto por el rival y por el contexto sudamericano en el que se enfrentan. “Es un cuadro importante, de un país importante como Perú”, afirmó el entrenador argentino, elevando el tono del partido y reconociendo el peso histórico de Alianza Lima, uno de los clubes más tradicionales del continente.

Sin embargo, el DT de Colo Colo también dejó entrever que su equipo no cambiará su planificación solo por el rival. “Nosotros preparemos el partido que creamos conveniente y seguir sumando minutos para llegar de la mejor manera”, señaló, una frase que muchos en tienda blanquiazul interpretan como una advertencia directa más que como una simple declaración protocolar.

Desde el lado de Alianza Lima, el encuentro adquiere un valor especial. El equipo dirigido por Pablo Guede necesita respuestas futbolísticas tras una pretemporada irregular, y medirse ante un rival como Colo Colo representa una prueba exigente para evaluar funcionamiento, jerarquía y carácter competitivo.

Publicidad

Publicidad

Alianza Lima vs. Colo Colo por la Serie Río de La Plata

Alianza Lima asume su tercer partido por la Serie Río de La Plata ante Colo Colo este domingo 18 de enero. Hay que recordar que el plantel del técnico Pablo Guede viene de dos derrotas seguidas por 2-1 ante Independiente y Unión.

ver también Polémica en Alianza Lima: Andrés Mendoza destrozó a Sergio Peña y eligió quién debe usar la ’10’

Además, este tipo de partidos suele tener un componente emocional que va más allá del resultado. Aunque no haya puntos en juego, la rivalidad histórica entre clubes grandes de Sudamérica, el orgullo institucional y la mirada del hincha convierten estos duelos en escenarios donde nadie quiere mostrarse inferior.

Publicidad

Publicidad

Alianza entrenando para la Serie Río de La Plata. (Foto: Alianza Lima)

Todos los partidos de Alianza Lima en la Serie Río de la Plata se pueden ver en vivo por Disney+

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Colo Colo?

Alianza Lima juega ante Colo Colo este domingo 18 de enero desde las 7:00 PM por la Serie Río de La Plata.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Colo Colo?

El partido entre Alianza Lima vs. Colo Colo se podrá ver en vivo y en directo por la señal oficial de ESPN y también en la transmisión online vía Disney+.

Publicidad

Publicidad

Datos claves

Alianza Lima y Colo Colo se enfrentan este 18 de enero en la Serie Río de La Plata.

Fernando Ortiz elogió al rival previo al duelo contra el equipo de Pablo Guede.

El plantel de Pablo Guede suma dos derrotas por 2-1 ante Independiente y Unión.

Publicidad