Polémica en Alianza Lima: Andrés Mendoza destrozó a Sergio Peña y eligió quién debe usar la ’10’

Andrés 'Cóndor' Mendoza no fue ajeno al partido que tuvo Sergio Peña con Alianza Lima ante Unión y descargó toda su furia.

Por Aldo Cadillo

Andrés Mendoza y Sergio Peña.
Andrés Mendoza y Sergio Peña.

El mal rendimiento de Sergio Peña en la derrota de Alianza Lima ante Unión por la Serie Río de La Plata no pasó desapercibido y encontró una voz contundente en Andrés ‘Cóndor’ Mendoza, quien lanzó una crítica directa y sin filtros, cuestionando incluso que el volante use la camiseta ‘10’ del cuadro íntimo.

“He visto el primer tiempo de Alianza y de verdad, es un desastre. Sergio Peña no puede jugar, no puedes tener la ‘10’”, disparó el ‘Cóndor’ Mendoza en su programa de YouTube, dejando en claro su decepción por lo mostrado por el mediocampista en un partido que volvió a encender las alarmas en el inicio de la era Pablo Guede.

Pero el ‘Cóndor’ no solo criticó, también propuso a su verdadero heredero del dorsal más emblemático del club. Para Mendoza, el jugador que debe portar la ‘10’ es Jairo Vélez, a quien destacó por sus características ofensivas y personalidad dentro del campo.

“La camiseta ‘10’ dásela a Jairo Vélez, porque es un chico más encarador, que sabe con la pelota, más conchudo”, afirmó, resaltando el atrevimiento y la capacidad para asumir responsabilidades en momentos complicados.

¿Qué dijo Andrés Mendoza sobre Sergio Peña?

Las declaraciones de Mendoza llegan en un contexto sensible para Alianza Lima, con dos derrotas consecutivas en la Serie Río de La Plata, y con un Sergio Peña recientemente confirmado como el nuevo ‘10’ para toda la temporada 2026, una decisión del técnico Pablo Guede que ahora empieza a generar debate entre exjugadores e hinchas.

La polémica está instalada: mientras el club respalda a Peña como conductor del equipo, voces autorizadas como la del ‘Cóndor’ Mendoza ponen en duda su jerarquía para llevar la ‘10’, y abren la discusión sobre quién debe ser el verdadero líder futbolístico de Alianza Lima.

Andrés Mendoza criticó duramente a Sergio Peña. (Foto: Producción Bolavip)

Andrés Mendoza criticó duramente a Sergio Peña. (Foto: Producción Bolavip)

¿Cuánto dinero gana Sergio Peña?

Sergio Peña gana 50 mil dólares mensuales en Alianza Lima, esto quiere decir que por una temporada se lleva 600 mil dólares.

¿Hasta cuándo Sergio Peña tiene contrato con Alianza Lima?

Sergio Peña tiene contrato oficial con Alianza Lima hasta diciembre del 2028, según el portal internacional Transfermarkt.

Datos claves

  • Andrés ‘Cóndor’ Mendoza criticó que Sergio Peña utilice la camiseta ‘10’ de Alianza Lima.
  • El exfutbolista propuso a Jairo Vélez como el jugador ideal para portar el dorsal ‘10’.
  • Sergio Peña fue confirmado como el ‘10’ para la temporada 2026 por Pablo Guede.
aldo cadillo
Aldo Cadillo
