Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip Alianza Lima
Alianza Lima

Además de Pedro Aquino: se reveló el jugador que no es del gusto de Pablo Guede en Alianza Lima

En pleno mal momento futbolístico de Alianza Lima, existen cuestiones que podrían perjudicar aún más al equipo y Pablo Guede tiene mucho que ver.

Por Renato Pérez

Sigue a Bolavip en Google!
Pablo Guede, DT de Alianza Lima.
© A Presión.Pablo Guede, DT de Alianza Lima.

Alianza Lima vive un momento complicado. Luego de ser eliminados de la Copa Libertadores 2026 en apenas la Fase 1 y empatar 0-0 ante Alianza Atlético de Sullana por la fecha 3 del Torneo Apertura 2026, los cuestionamientos van en su gran mayoría hacia las decisiones de un Pablo Guede que no genera confianza en los hinchas, peor aún cuando viene dejando de lado a algunos elementos.

Publicidad

El nombre de Pedro Aquino viene pasando realmente desapercibido en las planificaciones de Alianza Lima. Si bien es convocado para los partidos, no suma minutos desde hace varias jornadas y jugadores como Gianfranco Chávez y Alessandro Burlamaqui son prioridades para el comando técnico. Ahora, hay otro futbolista que al parecer no es del agrado de Pablo Guede.

Fuente: Alianza Lima.
Fuente: Alianza Lima.

¿De quién estamos hablando? Nos referimos a Federico Girotti. Al margen de la última discusión que se dio entre ambos en pleno Alianza Atlético de Sullana vs. Alianza Lima, queda clarísimo que el argentino no está siendo bien aprovechado al jugar en posiciones que no son las adecuadas para explotar sus cualidades. A raíz de dicha situación es que Peter Arévalo realizó una evaluación del caso.

Publicidad
Fuente: Alianza Lima.
Fuente: Alianza Lima.

Federico Girotti no es del agrado de Pablo Guede. Girotti debe de estar pensando: ‘Llegué a Alianza Lima y soy la tercera opción. Y cuando entro, me ponen a jugar de 5′”; fue el drástico comentario del popular ‘Mr. Peet‘ al analizar las decisiones del entrenador argentino cuando realmente debería ser mucho más enfático y contundente para tomar las mejores decisiones en el equipo.

Publicidad
Mr. Peet reveló cuál podría ser el drástico futuro de Pablo Guede en Alianza Lima: “Algunos jugadores…”

ver también

Mr. Peet reveló cuál podría ser el drástico futuro de Pablo Guede en Alianza Lima: “Algunos jugadores…”

El tenso cruce que se dio entre Pablo Guede y Federico Girotti en Trujillo

Mientras se disputaba el segundo tiempo del partido entre Alianza Atlético de Sullana vs. Alianza Lima en el Estadio Mansiche de Trujillo, se dio un llamativo cruce de palabras entre Pablo Guede y Federico Girotti. Gracias a la transmisión de ‘L1 MAX‘ se pudo conocer que el entrenador daba indicaciones que no fueron muy bien recibidas por el delantero argentino en su ingreso a la cancha.

Es decir, mientras que Pablo Guede se esmeraba en que Federico Girotti lo escuche y sobre todo le haga caso, el atacante no tuvo la mejor reacción de todas ya que le habría respondido airadamente. Muchos creen que esta clase de situaciones reflejan cierto malestar en la interna de Alianza Lima, a pesar de que el mismo entrenador aseguró hoy que es parte de su intensidad y nada más.

Tweet placeholder
Publicidad

DATOS CLAVES

  • Federico Girotti y el técnico Pablo Guede protagonizaron un tenso cruce de palabras en Trujillo.
  • El delantero argentino es la tercera opción en ataque y ha jugado fuera de su posición natural.
  • Pedro Aquino no suma minutos en Alianza Lima pese a ser convocado regularmente por el DT.
Renato Pérez
Renato Pérez
Lee también
¿Sigue Pablo Guede? Fernando Cabada aclaró la posición de Alianza Lima: "Tiene un mes"
Alianza Lima

¿Sigue Pablo Guede? Fernando Cabada aclaró la posición de Alianza Lima: "Tiene un mes"

Alianza Lima tiene al entrenador que suplantaría a Pablo Guede si termina siendo botado
Alianza Lima

Alianza Lima tiene al entrenador que suplantaría a Pablo Guede si termina siendo botado

Mr. Peet reveló cuál podría ser el drástico futuro de Pablo Guede en Alianza Lima
Alianza Lima

Mr. Peet reveló cuál podría ser el drástico futuro de Pablo Guede en Alianza Lima

Paolo Guerrero felicitó a Alianza Lima por sus 125 años y los hinchas lo lapidaron
Alianza Lima

Paolo Guerrero felicitó a Alianza Lima por sus 125 años y los hinchas lo lapidaron

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo