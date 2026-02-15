Además de Pedro Aquino: se reveló el jugador que no es del gusto de Pablo Guede en Alianza Lima

Alianza Lima vive un momento complicado. Luego de ser eliminados de la Copa Libertadores 2026 en apenas la Fase 1 y empatar 0-0 ante Alianza Atlético de Sullana por la fecha 3 del Torneo Apertura 2026, los cuestionamientos van en su gran mayoría hacia las decisiones de un Pablo Guede que no genera confianza en los hinchas, peor aún cuando viene dejando de lado a algunos elementos.

El nombre de Pedro Aquino viene pasando realmente desapercibido en las planificaciones de Alianza Lima. Si bien es convocado para los partidos, no suma minutos desde hace varias jornadas y jugadores como Gianfranco Chávez y Alessandro Burlamaqui son prioridades para el comando técnico. Ahora, hay otro futbolista que al parecer no es del agrado de Pablo Guede.

Fuente: Alianza Lima.

¿De quién estamos hablando? Nos referimos a Federico Girotti. Al margen de la última discusión que se dio entre ambos en pleno Alianza Atlético de Sullana vs. Alianza Lima, queda clarísimo que el argentino no está siendo bien aprovechado al jugar en posiciones que no son las adecuadas para explotar sus cualidades. A raíz de dicha situación es que Peter Arévalo realizó una evaluación del caso.

Fuente: Alianza Lima.

“Federico Girotti no es del agrado de Pablo Guede. Girotti debe de estar pensando: ‘Llegué a Alianza Lima y soy la tercera opción. Y cuando entro, me ponen a jugar de 5′”; fue el drástico comentario del popular ‘Mr. Peet‘ al analizar las decisiones del entrenador argentino cuando realmente debería ser mucho más enfático y contundente para tomar las mejores decisiones en el equipo.

El tenso cruce que se dio entre Pablo Guede y Federico Girotti en Trujillo

Mientras se disputaba el segundo tiempo del partido entre Alianza Atlético de Sullana vs. Alianza Lima en el Estadio Mansiche de Trujillo, se dio un llamativo cruce de palabras entre Pablo Guede y Federico Girotti. Gracias a la transmisión de ‘L1 MAX‘ se pudo conocer que el entrenador daba indicaciones que no fueron muy bien recibidas por el delantero argentino en su ingreso a la cancha.

Es decir, mientras que Pablo Guede se esmeraba en que Federico Girotti lo escuche y sobre todo le haga caso, el atacante no tuvo la mejor reacción de todas ya que le habría respondido airadamente. Muchos creen que esta clase de situaciones reflejan cierto malestar en la interna de Alianza Lima, a pesar de que el mismo entrenador aseguró hoy que es parte de su intensidad y nada más.

DATOS CLAVES