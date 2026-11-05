Alianza Lima ya sabe cuánto tiempo, perderá a Pablo Guede. La sanción de la pelea con Hernán Barcos, se pudo conocer hace solo unos momentos.

Pablo Guede recibió sanción por pelea con Hernán Barcos y se conoció si dirigirá las finales de la Liga 1. El ambiente en Alianza Lima se vio sacudido en las últimas horas tras confirmarse la resolución disciplinaria sobre el director técnico argentino.

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Alianza Lima ya conoce la sanción de Pablo Guede

El incidente protagonizado junto al delantero blanquiazul al cierre del encuentro desató una investigación inmediata por parte de las autoridades del torneo. La tensión acumulada en el terreno de juego derivó en un choque verbal que generó gran preocupación en la directiva íntima.

Pablo Guede discutiendo con Hernán Barcos. (Foto: X).

La información de última hora fue confirmada por el periodista Kevin Pacheco de Fútbol Satélite, quien reveló los detalles exactos del castigo impuesto al estratega. Esta medida marca un precedente estricto sobre las conductas permitidas en la recta final de la competición.

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Las consecuencias económicas y los partidos suspendidos

El comité disciplinario determinó aplicar una suspensión de dos fechas para el entrenador argentino, dejándolo imposibilitado de firmar la planilla oficial y ubicarse en el banquillo. Esta ausencia obligará a su asistente técnico a tomar la conducción táctica inmediata del primer equipo.

En el aspecto financiero, la penalización resulta igualmente severa para el director técnico de Alianza Lima. El fallo establece una multa económica de 8 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), importe que equivale exactamente a 44 mil soles peruanos.

Los partidos en los que el club victoriano no contará con su DT principal serán los enfrentamientos ante Los Chankas y FC Cajamarca. Ambos compromisos son cruciales para mantener el ritmo competitivo y la ubicación en la tabla de posiciones.

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Panorama en Alianza Lima de cara a la etapa decisiva

A pesar del severo castigo, existe una noticia que tranquiliza a la hinchada blanquiazul respecto al futuro inmediato del equipo. Cumplidas las dos jornadas de restricción, el estratega quedará completamente habilitado para dirigir a Alianza Lima en las instancias finales de la Liga 1.

El plantel íntimo deberá reorganizar su esquema de trabajo durante estas dos semanas para evitar desatenciones en el campo de juego. Mantener el enfoque deportivo será la prioridad principal mientras se aguarda el retorno oficial de Pablo Guede al banquillo de suplentes.

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