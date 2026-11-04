Horacio Melgarejo aún no renovó y la drástica postura de Cienciano sobre su futuro

Tras el incidente de ayer en Matute, la estadía de Horacio Melgarejo en Cienciano podría estar peligrando y desde la directiva imperial optaron por un contundente mensaje.

El nombre de Horacio Melgarejo sigue siendo cuestionado a nivel nacional luego de sus gestos en la noche de ayer en el Estadio Alejandro Villanueva. Si bien pidió disculpas a los hinchas de Alianza Lima y podría ser sancionado por la Comisión Disciplinaria de la Liga 1, desde la interna de Cienciano no se quedaron de brazos cruzados y tomaron una drástica postura sobre el futuro cercano.

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Durante las últimas semanas se filtró la información de que existía un acuerdo de renovación entre Horacio Melgarejo y Cienciano, algo que finalmente el día de hoy se reveló que no existió. En base a ello es que el periodista deportivo Gustavo Peralta contó que ayer mismo desde el club imperial se comunicaron con dos entrenadores para pensar en otro proyecto deportivo.

“Nadie de Cienciano hasta el momento le ha dicho que no continúa. Alguien puso en redes hace unas semanas que había renovado y es falso, nunca renovó. Cienciano va a esperar que termine el torneo, o tal vez antes, y le va a decir hasta acá nomás. Ayer en la noche, gente de Cienciano llamó a dos técnicos a preguntar si tenían disponibilidad para iniciar un proyecto nuevo“; expresó.

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Asimismo, Gustavo Peralta contó en el programa ‘Hablemos de MAX‘ cuál es la determinación de la institución cusqueña sobre el estratega argentino. “Yo creo que Cienciano piensa en el futuro sin Horacio Melgarejo y él asume que su futuro está lejos del club. Ahora está enfocado en pedirle disculpas a la gente de Alianza Lima y ver qué va a suceder con la apertura de expediente“.

🎙️ @Gustavo_p4 cuenta la situación contractual de Horacio Melgarejo y asegura que Cienciano ha llamado ayer en la noche a dos técnicos para preguntar si están libres el otro año para iniciar un nuevo proyecto



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El arrepentimiento de Horacio Melgarejo tras sus actos contra Alianza Lima en Matute

Al haber sido expulsado en el duelo entre Alianza Lima vs. Cienciano, Horacio Melgarejo no tuvo mejor idea que realizar el gesto de la ‘U’ con sus manos y claramente las tribunas explotaron en su contra. En lo que tranquilamente pudo haber sido una noche de grescas y de lamentables sucesos por incitar a la violencia cuando no existían razones para ello, el propio entrenador cusqueño pensó las cosas y luego del pitazo final mostró palabras de arrepentimiento.

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“Me ganó el nerviosismo y quiero pedir disculpas a la gente de Alianza Lima. No tengo que reaccionar así ante los insultos y escupitajos. Vuelvo a decir, pido disculpas porque no corresponde lo que hice. Pasaron cosas peores en estos meses y ustedes tampoco hablan tanto de eso, así que le pido disculpas al que le tengo que pedir. Te vuelvo a repetir, hubo cosas más graves que ustedes muchas veces dejan pasar por arriba. Pero bueno, yo solamente me corresponde a lo mío, pedir disculpas, repito a la gente de Alianza y a partir de ahí ya no tengo más nada que hablar”; declaró Horacio Melgarejo en L1 MAX.

✅ EN VIVO Horacio Melgarejo



"Me ganó el nerviosismo, quiero pedir disculpas a la gente de Alianza, no tengo que reaccionar así más allá de los insultos, no corresponde hacer lo que hice"#L1Radio



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DATOS CLAVES

Horacio Melgarejo pidió disculpas a Alianza Lima por su gesto en el Alejandro Villanueva .

pidió disculpas a por su gesto en el . Cienciano llamó a dos entrenadores anoche para iniciar un nuevo proyecto deportivo.

llamó a anoche para iniciar un nuevo proyecto deportivo. Gustavo Peralta reveló que es falso el supuesto acuerdo de renovación con el entrenador.