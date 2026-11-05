Las ausencias importantes de los convocados por Mano Menezes en la Selección Peruana contra Bolivia

La Selección Peruana tiene su lista de convocados para el duelo contra Bolivia. Conoce cuáles son las ausencias, por decisión de Mano Menezes.

La lista oficial de la Selección Peruana para el amistoso internacional ante Bolivia presenta sorpresas bajo la dirección técnica de Mano Menezes. Más allá de la presencia de figuras consagradas y jóvenes promesas, el anuncio destaca por ausencias de peso que encienden el debate en el entorno deportivo.

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Diego Enríquez fuera de la portería

En el arco, la gran interrogante gira sobre Diego Enríquez. El guardameta de Sporting Cristal mantiene actuaciones destacadas en la Liga 1 y vive un momento óptimo.

Mano Menezes presentó su convocatoria en Perú para jugar ante Bolivia. (Foto: X).

Pese a mantener una regularidad que muchos consideran superior al presente de Matías Córdova y Diego Romero, Menezes decidió respaldar a estos dos últimos para acompañar a Pedro Gallese, dejando fuera al golero rímense.

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Bajas sensibles en la zaga defensiva

La zaga defensiva también presenta bajas sensibles que reconfiguran la última línea. La ausencia de Renzo Garcés responde a temas de salud, tras la lesión en la nariz sufrida durante el encuentro de Liga 1 ante Cienciano.

Por otro lado, la omisión de Oliver Sonne resulta llamativa. El futbolista del balompié inglés no fue considerado para cubrir la banda derecha.

El descarte de Jairo Concha en la volante

El mediocampo no se libró de deserciones importantes. Jairo Concha, pieza clave en la zona de creación que actualmente lucha por el tetracampeonato nacional, no ingresó en la consideración para este cotejo.

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Pese a su despliegue en el torneo local, el comando técnico prefirió apostar por la experiencia de Yoshimar Yotún y Wilder Cartagena junto a otras variantes.

Alex Valera y la polémica en la delantera

El punto más álgido de la nómina se desató en la delantera con la marginación de Alex Valera. El atacante disputó los noventa minutos y marcó un gol en el reciente triunfo de Universitario ante Sport Boys, descartando dolencias físicas.

Su exclusión, siendo uno de los delanteros peruanos con mejor presente en la Liga 1, generó revuelo inmediato en la opinión pública.

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Sospechas sobre el resguardo a Universitario

La ausencia de Valera reabrió un debate que trasciende lo deportivo. Sectores de la prensa e hinchadas califican la decisión como una aparente medida para no restar elementos al cuadro merengue en una etapa decisiva del torneo local.

Esta sospecha de resguardo institucional convirtió a la baja del atacante crema en el tema principal de la convocatoria.

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La apuesta ofensiva de Mano Menezes

Mano Menezes optó por conformar su bloque de ataque con Gianluca Lapadula y Luis Iberico, sumando a elementos como Adrián Ugarriza, Jhonny Vidales, Piero Magallanes y jóvenes como Bassco Soyer o Maxloren Castro.

La propuesta busca dar rodaje a nuevas alternativas, aunque la sombra de los ausentes sigue sobrevolando el ambiente.

Ausentes del exterior en la Selección Peruana

Felipe Chávez

Matteo Pérez Vinlof

Renato Tapia

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Expectativa ante el duelo con Bolivia

La Selección Peruana afronta este examen internacional ante Bolivia con una nómina que no deja indiferente a nadie.

Mientras el equipo ultime detalles para saltar a la cancha en Matute, la discusión sobre el criterio de selección y las decisiones del estratega brasileño mantendrá la atención de la afición.

Selección Peruana enfrentará a Bolivia con estos convocados. (Foto: X).

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Lista oficial de convocados de la Selección Peruana

Arqueros:

Pedro Gallese

Matías Córdova

Diego Romero

Defensas:

Alfonso Barcos

Erick Noriega

Fabio Gruber

Marco Huamán

Marcos López

Matías Lazo

Matías Zegarra

Volantes:

Andy Polo

Erinson Ramírez

Francesco Andrealli

Jesús Pretell

Oslimg Mora

Rodrigo Vilca

Jairo Vélez

Wilder Cartagena

Yoshimar Yotún

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Delanteros:

Adrián Ugarriza

Bassco Soyer

Jhonny Vidales

Luis Iberico

Maxloren Castro

Piero Magallanes

Gianluca Lapadula

DATOS CLAVE