Tabla de posiciones del Torneo Clausura y Acumulado 2026 en la previa de Universitario vs. Sport Boys

Universitario de Deportes enfrenta a Sport Boys en el Estadio Monumental. Este partido es válido por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026 y recién se completará ya que no fue programado la semana pasada por falta de garantías en la seguridad. Al margen de ello, el trámite es uno de los más esperados por lo que se juegan ambos equipos y así se van moviendo las tablas de posiciones.
La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026
La tabla de posiciones del Acumulado 2026
Resultados de la fecha 14 del Torneo Clausura 2026
MARTES 27 DE OCTUBRE
- Juan Pablo II College 2-0 Sport Huancayo
MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE
- ADT 2-0 CD Moquegua
- FC Cajamarca 1-3 UTC
- Alianza Atlético 3-2 Deportivo Garcilaso
- Cienciano 3-0 Atlético Grau
JUEVES 29 DE OCTUBRE
- Los Chankas 0-1 Cusco FC
- Sporting Cristal 3-2 Alianza Lima
- FBC Melgar 1-1 Comerciantes Unidos
MIÉRCOLES 4 DE NOVIEMBRE
- Universitario vs. Sport Boys | Monumental U Marathon | 8:30 P.M.
DATOS CLAVES
- Universitario y Sport Boys juegan el 4 de noviembre a las 8:30 P.M.
- El duelo en el Estadio Monumental fue aplazado por falta de garantías de seguridad.
- Sporting Cristal venció 3-2 a Alianza Lima el jueves 29 de octubre.