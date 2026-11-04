Tabla de posiciones del Torneo Clausura y Acumulado 2026 en la previa de Universitario vs. Sport Boys

Universitario de Deportes enfrenta a Sport Boys en el Estadio Monumental. Este partido es válido por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026 y recién se completará ya que no fue programado la semana pasada por falta de garantías en la seguridad. Al margen de ello, el trámite es uno de los más esperados por lo que se juegan ambos equipos y así se van moviendo las tablas de posiciones.

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La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

La tabla de posiciones del Acumulado 2026

Resultados de la fecha 14 del Torneo Clausura 2026

MARTES 27 DE OCTUBRE

Juan Pablo II College 2-0 Sport Huancayo

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MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE

ADT 2-0 CD Moquegua

FC Cajamarca 1-3 UTC

Alianza Atlético 3-2 Deportivo Garcilaso

Cienciano 3-0 Atlético Grau

JUEVES 29 DE OCTUBRE

Los Chankas 0-1 Cusco FC

Sporting Cristal 3-2 Alianza Lima

FBC Melgar 1-1 Comerciantes Unidos

MIÉRCOLES 4 DE NOVIEMBRE

Universitario vs. Sport Boys | Monumental U Marathon | 8:30 P.M.

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DATOS CLAVES