Pablo Guede explota contra Pedro García por críticas de su comportamiento: “No me metas en esa bolsa”

Pablo Guede se hizo presente telefónicamente en 'Doble Punta' y aclaró que no es parte de los entrenadores malcriados del fútbol peruano. Además, pidió disculpas por sus actitudes y las reconoció.

En unos días muy calientes en donde distintos entrenadores de la Liga 1 han sido protagonistas por reacciones muy cuestionadas, la palabra de Pablo Guede fue clave hoy para diferenciarse de algunos colegas que han sido mucho más enfáticos y hasta altaneros en sus respuestas. El entrenador de Alianza Lima dejó un claro mensaje y habló directamente con Pedro García.

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Durante la última edición del programa ‘Doble Punta’, se venía hablando de dicho tema y sorpresivamente se dio la llamada de Pablo Guede para aclarar algunos puntos. Señalando al periodista Pedro García de haberle llamado indigno de llevar el escudo de Alianza Lima luego de pechar a Hernán Barcos en el Estadio Alberto Gallardo, el estratega argentino no estuvo de acuerdo y respondió.

🚨 ¿𝗤𝗨𝗘́ 𝗣𝗔𝗦𝗢́ 𝗥𝗘𝗔𝗟𝗠𝗘𝗡𝗧𝗘? Pablo Guede rompió su silencio y lanzó un fuerte mensaje sobre el polémico cruce con Hernán Barcos. 👀🔥 pic.twitter.com/pYCqwFMha5 — Futbro.pe (@futbro_pe) November 4, 2026

El revelador cruce entre Pablo Guede y Pedro García

“Yo no soy de hacer esto Los estaba mirando y hay cosas que no me gustaron. Pedro, me metiste en una bolsa que creo que no corresponde. Me metiste en la bolsa de Rabanal, en la bolsa de Melgarejo y yo jamás le falté el respeto a un periodista insultándolo. Jamás incité a la violencia provocando a una hinchada rival. Lo único que quería decirte es que no me metas en esa bolsa porque yo no soy así. A mí me avalan 14 años de profesional”; expresó Pablo Guede.

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En esta línea, el estratega de Alianza Lima profundizó:. “Por supuesto que tuve errores y me equivoqué, lo reconozco y cuando tengo que pedir perdón lo pido, pero te pido que no me metas en esa bolsa con el tema de la violencia. Dijiste que yo era indigno de portar el escudo de Alianza Lima y no me parece correcto. La reflexión que hicieron sobre la violencia en el fútbol recae muchas veces en nuestra responsabilidad, pero ninguno se pone en nuestros zapatos”.

Sin escaparle a esta firme respuesta, Pedro García clarificó lo que en realidad quiso decir en su momento. “He sido crítico contigo y lo he sostenido, pero yo no dije que tú eras indigno. Lo que dije exactamente fue que la reacción era indigna, no que tú eras indigno. Son cosas diferentes. La reacción era indigna del escudo, nada más. No te voy a descalificar a ti por un momento de calentura porque entiendo perfectamente que las pulsaciones vuelan y eso pasa. Te lo quería clarificar porque, claro, se entiende mal de repente”.

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La verdad sobre la bronca entre Pablo Guede y Hernán Barcos

Durante la última edición del programa ‘Modo Fútbol‘, fue el periodista José Varela quien reveló que se habría dado un cruce entre Hernán Barcos y la esposa de Pablo Guede, lo cual habría originado la ofuscación del entrenador de Alianza Lima. A raíz de ello es que llegaron los empujones en vestuarios del Estadio Alberto Gallardo y todo lo que quedó expuesto en videos filtrados en redes sociales que al día de hoy tendrían en investigación a la Comisión Disciplinaria.

DATOS CLAVES

Pablo Guede llamó al programa Doble Punta para confrontar al periodista Pedro García.

llamó al programa Doble Punta para confrontar al periodista Pedro García. Pedro García aclaró que calificó de indigna la reacción, no al entrenador.

aclaró que calificó de indigna la reacción, no al entrenador. José Varela reveló un altercado entre Hernán Barcos y la esposa del DT.