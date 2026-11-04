Alianza Lima toma una posición radical después de la defensa de Pablo Guede por la pelea con Hernán Barcos

Alianza Lima está expectante, de lo que pasará con Pablo Guede. Ante una posible sanción, se conoció la posición que tomaron en este momento.

Alianza Lima vive momentos de máxima tensión en la recta final del Torneo Clausura 2026. La expectativa en Matute es total tras la apertura del expediente disciplinario que compromete la presencia de su entrenador en el banquillo.

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El origen del conflicto en el clásico

El detonante fue el fuerte cruce ocurrido al término del encuentro ante Sporting Cristal. En dicho altercado, Pablo Guede y el delantero Hernán Barcos protagonizaron un tenso choque que encendió las alarmas en el fuero disciplinario.

Pablo Guede espera por una posible sanción de la Liga 1. (Foto: X).

Ante la gravedad del informe, la directiva blanquiazul definió una postura firme y sin marcha atrás. La institución victoriana decidió respaldar el proceso de su estratega, marcando una posición radical tras la presentación oficial de los descargos.

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La postura institucional tras la defensa

El periodista Gerson Cuba reveló en su cuenta de Twitter la postura que ha asumido el club en este escenario crítico: “Alianza Lima espera que, ya con los descargos hechos por Pablo Guede, la comisión pueda emitir un veredicto este viernes a más tardar. El equipo continúa con sus trabajos”.

Detalles del Caso Situación Actual Origen del Conflicto Altercado posterior al partido ante Sporting Cristal. Implicados Directos Pablo Guede y Hernán Barcos. Estado del Proceso Descargos formales presentados ante la CD-FPF. Plazo Máximo Viernes (notificación del veredicto oficial). Impacto Deportivo Riesgo de sanción para las últimas 2 fechas del Clausura.

Con la defensa legal ya presentada, la dirigencia íntima no está dispuesta a tolerar dilaciones en el dictamen. El club exige que la resolución de la Comisión Disciplinaria se notifique a más tardar este viernes para planificar el cierre del torneo.

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Preparación a puertas cerradas y plazo límite

En el plano interno, la postura radical busca encapsular al plantel de cualquier distracción mediática. Mientras los abogados aguardan el fallo, el equipo continúa con la exigencia máxima en los entrenamientos diarios enfocados en los objetivos del campeonato.

El desenlace de este expediente resulta crucial para las aspiraciones deportivas del cuadro victoriano. A falta de solo dos jornadas para que culminen las acciones del Torneo Clausura 2026, perder a su director técnico representaría un duro golpe táctico.

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El día viernes marcará el destino definitivo de Pablo Guede en este certamen. Si la comisión aplica un castigo severo tras el altercado con Hernán Barcos, Alianza Lima deberá encarar las últimas dos fechas decisivas sin su líder en el banquillo.

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