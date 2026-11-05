La última medida de la Liga 1 contra Horacio Melgarejo tras sus polémicos gestos en Matute

Horacio Melgarejo sigue en el ojo de la tormenta y desde la Liga 1 tomaron un camino contundente luego de su actitud en el Estadio Alejandro Villanueva. Descubre los detalles y si es que el entrenador argentino será sancionado pronto.

El nombre de Horacio Melgarejo se mantiene en cuestión luego de sus polémicos gestos en el Estadio Alejandro Villanueva. Además de cumplir con una sanción reglamentaria por haber sido expulsado de la zona técnica, dicha actitud mostrando con sus manos el logo de la ‘U’ ante los hinchas íntimos podría acercarlo a una prolongada sanción que ya empezó a ser evaluada a detalle.

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Así es. Si bien existían informaciones que desde la Comisión Disciplinaria venían tomando cartas en el asunto, el día de hoy se tuvo la palabra de Jesús González para conocer cuál es la postura exacta desde la organización. Resulta que el Gerente de la Liga de Fútbol Profesional reveló que efectivamente todo está encaminado a ser analizado exhaustivamente para luego tomar una decisión.

“Está en proceso la apertura del expediente en función a los informes de los oficiales del partido. Han informado detalladamente lo sucedido, más allá de los gestos e insultos de este entrenador hacia él árbitro. El expediente está siendo tramitado y elevado a la Comisión Disciplinaria“; expresó Jesús González en charla con ‘Hablemos de MAX‘ sobre la situación de Horacio Melgarejo.

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🎙️Jesús González: "Está en proceso la apertura del expediente (contra Melgarejo). Han habido insultos de este entrenador a los árbitros".#HablemosDeMAX



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Es importante recordar que el entrenador de Cienciano goza de una medida cautelar del TAS que le permite seguir dirigiendo con normalidad luego de insultar el nivel de la Copa Caliente de la Liga. Ahora, en el caso de que ahora pueda ser nuevamente sancionado, seguramente las normativas irían para la siguiente temporada, siempre y cuando se mantenga en el club imperial.

¿Las disculpas de Horacio Melgarejo podrían aliviar un inminente castigo?

Horacio Melgarejo utilizó sus redes sociales para enviar un sentido mensaje de disculpas hacia los hinchas de Cienciano y también hacia todo Alianza Lima por su comportamiento del último martes 3 de noviembre en Matute. Si bien durante los últimos días ha mostrado arrepentimiento de sus actos, no es la primera vez que comete esta clase de comportamientos de grueso calibre y no necesariamente tendría que ser considerado para una inminente sanción.

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“A la hinchada de Cienciano: Hinchas de Cienciano, quiero hablarles de lo de anoche. Me equivoqué. Cuando me expulsaron, me fui caliente e hice un gesto que no tenía que hacer. No hay excusa. Les pido perdón a ustedes, y también a la gente de Alianza. Este equipo hizo cosas muy lindas este año y no quiero que un error mío ensucie eso. Lo que más me importa ahora es que Cienciano termine el año clasificado a un torneo internacional, que es donde este club tiene que estar”.

Fuente: Instagram.

DATOS CLAVES

Horacio Melgarejo enfrentará un expediente disciplinario por gestos en el Estadio Alejandro Villanueva .

enfrentará un expediente disciplinario por gestos en el . Jesús González confirmó que los informes de Horacio Melgarejo pasaron a la Comisión Disciplinaria .

confirmó que los informes de pasaron a la . Horacio Melgarejo pidió disculpas a Alianza Lima y Cienciano el 3 de noviembre.