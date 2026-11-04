Revelan el singular motivo por el que Mano Menezes no convoca a Renato Tapia

Una reciente revelación detalló la razón por la que Renato Tapia fue prácticamente borrado de la Selección Peruana en 2026. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió en Videna?

Una de las polémicas más grandes durante el año 2026 tiene que ver con la constante exclusión de Renato Tapia de las convocatorias de la Selección Peruana. Incluso, hasta ahora el volante no sabe lo que es trabajar con Mano Menezes durante este proceso y muchos se siguen preguntando el motivo de la decisión. Ahora, luego de una gran especulación, se dio a conocer una razón.

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Fuente: La Bicolor.

Si bien en el pasado reciente se dieron algunos comentarios de Renato Tapia en contra de la gestión de la Federación Peruana de Fútbol presidida por Agustín Lozano y que dicha situación tendría que ver para sus constantes ausencias en la Bicolor, ahora fue el periodista Gustavo Peralta quien reveló que existió un plan de por medio en la interna de Videna para probar nuevos nombres.

“Lo que me contaban era que había un plan inicial de parte de Mano Menezes y su comando técnico de ver a otros jugadores en esa posición porque saben bien lo que Tapia les puede dar. Lo que se quiso hacer es ver a otros elementos ahí sin tener a Renato en la competencia del día a día en estos partidos de la selección que se han dado este año”; precisó en ‘Hablemos de MAX‘.

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En este mismo sentido, se pudo conocer que no es seguro el regreso del volante en la última convocatoria del año 2026. “Este año el plan ha sido ver otros jugadores en esa posición e incluye este amistoso con Bolivia y el amistoso contra Panamá. A partir de marzo ya es otra cosa, donde hay una certeza de que Renato Tapia va a estar en la convocatoria y que es clave para la selección“.

La postura de Agustín Lozano sobre el posible regreso de Renato Tapia a Videna

Con la controversia de no ver a Renato Tapia en las convocatorias de la Selección Peruana y con rumores de no existir una buena relación entre las partes implicadas, Agustín Lozano evidenció su postura sobre esta situación. Dejando en claro una vez más que no existen inconvenientes con el jugador ni nada por el estilo, el presidente de la FPF aseguró que sí le gustaría tener de vuelta al volante.

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“Vamos a esperar qué es lo que viene en esta fecha FIFA y esperando que el profe nos pueda arreglar algunas novedades en la convocatoria. ¿A quién no le podría gustar? ¿A quién no le gustaría? Son decisiones que hay que respetarlas. Me dijo que había hablado personalmente con él, pero ojalá que tome esa decisión y bienvenido. La selección siempre abrirá las puertas a todos los peruanos que estén en el mejor nivel de competencia“; manifestó Agustín Lozano en una reciente charla con los medios locales.

🗣️"A QUIÉN NO LE GUSTARÍA TENER A TAPIA EN LA SELECCIÓN".



Agustín Lozano, Presidente de la FPF, declaró sobre una posible convocatoria de Renato Tapia a la selección peruana.



▶️Mira el video completo aquí: https://t.co/60ktPrb6Cl pic.twitter.com/vnaL65zc31 — Competencia TV (@Competencia_TV) November 2, 2026

DATOS CLAVES

Mano Menezes no convocó a Renato Tapia en 2026 para probar a otros jugadores.

no convocó a en para probar a otros jugadores. Gustavo Peralta confirmó que Renato Tapia volvería a la Selección Peruana desde marzo .

confirmó que volvería a la desde . Agustín Lozano, titular de la FPF, aclaró que desea el regreso de Renato Tapia.