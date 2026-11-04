Universitario vs. Sport Boys EN VIVO Y GRATIS por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto

En el marco de la fecha 14 (pendiente) del Torneo Clausura 2026, Universitario de Deportes recibe a Sport Boys en el Estadio Monumental. En uno de los partidos más importantes de la semana, las expectativas están puestas en que sea un trámite realmente atrapante para los hinchas, así que ahora podrás disfrutar del clásico minuto a minuto que te ofrece Bolavip Perú.
Alineaciones titulares de Universitario vs. Sport Boys por el Torneo Clausura 2026
Universitario | Miguel Vargas; Caín Fara, Williams Riveros, Anderson Santamaría; Andy Polo, Jairo Concha, Horacio Calcaterra, Edison Flores, César Inga; Gianluca Lapadula y Álex Valera. DT: Fabián Bustos.
Sport Boys | Diego Melián; Emilio Saba, Carlos Zambrano, Hansell Riojas, Mathías Llontop; Oslimg Mora, Federico Illanes, Jostin Alarcón; Christian Cueva, Luis Urruti y Pablo Erustes. DT: Carlos Desio.
Minuto a minuto de Universitario vs. Sport Boys por el Torneo Clausura 2026
Todos los detalles de Universitario vs. Sport Boys por el Torneo Clausura 2026
Horarios de Universitario vs. Sport Boys por el Torneo Clausura 2026
- 18:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 19:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 20:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
- 21:30 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)
- 22:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
- 02:30 | España (jueves 05/11)
Canales de Universitario vs. Sport Boys por el Torneo Clausura 2026
- Movistar TV | Canal 14 SD y 714 HD
- DSports | Canal 604 SD y 1604 HD
- Claro TV | Canal 10 SD y 510 HD
- Best Cable | Canal 12
- Latin Cable | Canal 23 SD y 40.3 HD
- Cable Mundo Perú | Canal 3 SD y 3.3 HD
- Cable Visión Perú | Canal 49 SD y 49.1 HD
- Zapping | Canal 32