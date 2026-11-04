Universitario vs. Sport Boys EN VIVO Y GRATIS por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto

Universitario y Sport Boys se vuelven a ver las caras en esta temporada 2026. El Estadio Monumental los recibe, así que a continuación disfruta de todas las incidencias.

En el marco de la fecha 14 (pendiente) del Torneo Clausura 2026 , Universitario de Deportes recibe a Sport Boys en el Estadio Monumental. En uno de los partidos más importantes de la semana, las expectativas están puestas en que sea un trámite realmente atrapante para los hinchas, así que ahora podrás disfrutar del clásico minuto a minuto que te ofrece Bolavip Perú .

Periodista deportivo con más de diez años de trayectoria en el rubro. Se ha desempeñado como especialista y analista táctico en Futbológico Perú, como guionista en Alivia Media y como redactor en El Futbolero, donde cubrió distintos mercados internacionales como Estados Unidos, Brasil, Colombia, Ecuador, Chile, España y México. Actualmente en Bolavip Perú sigue de cerca la Liga 1, la Selección Peruana, el fútbol internacional y la actualidad de los peruanos en el extranjero.