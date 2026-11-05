¿Federico Girotti se va de Alianza Lima? Dos grandes de Sudamérica lo pretenderían

El delantero de Alianza Lima estaría en la mira de algunos clubes de Sudamérica para 2027. Tiene contrato con los 'Íntimos' hasta 2028.

Federico Girotti causa cierto interés en el fútbol de Sudamérica. Según apuntó Mr. Offsider, reconocida cuenta de X (@MrOFFSIDER) especializada en fichajes, el delantero de Alianza Lima estaría en la mira de dos clubes importantes de esta parte del continente. Si algún club lo quiere, deberá negociar con el cuadro ‘íntimo’.

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De acuerdo a esta cuenta, que da información, sobre todo del mercado ecuatoriano, Federico Girotti estaría en los planes de la Liga Deportiva Universitaria de Quito y de la Universidad de Chile para la temporada 2027. Ambos equipos están en la búsqueda de un centrodelantero para el próximo año.

Federico Girotti, en la mira de LDU Quito y U. de Chile (X @MrOFFSIDER).

Girotti, quien llegó a Alianza Lima a comienzos de este 2026, viene teniendo mucha participación en los últimos partidos. Se ganó el puesto de titular por la lesión de Paolo Guerrero, pero también por su influencia en el juego del equipo de Pablo Guede. Sin embargo, su gran deuda es el gol: apenas marcó en cuatro ocasiones en toda la temporada.

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Su contrato con el club de La Victoria termina en diciembre de 2028, es decir que se extiende por otros dos años. Por lo tanto, cualquier institución que pretenda sus servicios deberá negociar su fichaje con el cuadro ‘íntimo’.

LDU Quito y U de Chile pretenden a Girotti

En Liga de Quito buscan un delantero internacional para suplir la inminente salida de Deyverson. Uno de los nombres que trascendió fue el del uruguayo Edinson Cavani. Y ahora se suma Federico Girotti. En todo caso, en el club ‘blanco’ quieren jerarquía arriba y el nombre del futbolista de Alianza Lima es una opción potable.

En tanto, en la U de Chile quieren sumar jerarquía para el año de su centenario. Se busca un centrodelantero que pueda ser el acompañante de Eduardo Vargas, tal como informó RedGol. Como la posible llegada del ex Talleres ocuparía cupo de extranjero, es probable que el conjunto azul se desprenda de Juan Manuel Lucero u Octavio Rivero, quienes no han tenido una buena temporada 2026.

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En cualquier caso, el presunto interés de cada equipo tendría sentido por las necesidades que tienen. La gran incógnita radica en si realmente ofertarían por Girotti, más conociendo su situación contractual con Alianza Lima.

Desde el conjunto blanquiazul, recién evaluarán posibles salidas y fichajes una vez que termine la temporada 2026. Es que están en la pelea por el título nacional donde ya se aseguraron la final y esperan rival.

DATOS CLAVE

LDU Quito y U. de Chile buscan a Federico Girotti para el 2027.

buscan a Federico Girotti para el 2027. Diciembre de 2028 es el final del contrato de Girotti con Alianza Lima.

es el final del contrato de Girotti con Alianza Lima. 4 goles anotó el delantero en la actual temporada 2026 con Alianza Lima.