No lo suelta al Pirata: Pablo Guede disparó directamente contra Hernán Barcos en conferencia de prensa

En plena conferencia de prensa, Pablo Guede tomó postura sobre su pelea ante Hernán Barcos. Con una frase muy fuerte, que deja mal al Pirata.

Pablo Guede rompió su silencio de una manera contundente. Después del agónico triunfo 1-0 de su equipo frente a Cienciano, el técnico del cuadro blanquiazul se refirió sin filtro a la polémica pelea que protagonizó con Hernán Barcos, lanzando declaraciones que encendieron las redes sociales y dejaron muy mal parado al delantero argentino.

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Lejos de esquivar las preguntas de la prensa, el estratega reconoció parte de su culpa, pero exigió que se conozca toda la verdad de lo ocurrido en el clásico: Alianza Lima vs. Sporting Cristal en el Estadio Alberto Gallardo.

Pablo Guede en la discusión con Hernán Barcos. (Foto: X).

La autocrítica del propio Pablo Guede

Durante la rueda de prensa postpartido, Guede asumió su responsabilidad sobre los hechos, aunque dejó en claro que su reacción no fue gratuita y que su trayectoria respalda su comportamiento habitual en las canchas profesionales.

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“Espero que en algún momento, de todo lo que opinaron, de todo lo que dijeron, de todo lo que me ‘mataron’, y yo sé que estuve mal, que yo no tengo que reaccionar de esa manera porque soy un profesional. Creo que mi carrera me avala. Creo no equivocarme, pero creo que en 14 años me expulsaron nada más que cuatro veces de una cancha”.

Disparó contra Hernán Barcos ante todos

El momento más álgido de la conferencia llegó cuando el DT apuntó directamente a los códigos del fútbol y a los comentarios que recibió tras el enfrentamiento con el ‘Pirata’. Guede aseguró que prefiere mantener el silencio por respeto a dichos códigos, pero dejó entrever que la versión pública no cuenta toda la historia.

“Lo único que espero que alguna vez digan la verdad o se enteren de la verdad de lo que pasó. Asumiendo que yo me equivoqué. Ojalá que alguna vez salga la verdad. Yo no la voy a contar, porque yo tengo códigos. Yo dije que lo que queda en la cancha, quedó en la cancha y se terminó ahí”.

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Asimismo, el entrenador remató desafiando a sus críticos sobre cómo habrían actuado ante una situación similar:

“Ojalá, que como me mataron todos, que está muy bien que me hayan matado, porque no es una reacción de un profesional. Yo creo que todos cuando se enteren o sepan alguna vez la verdad de lo que pasó, me gustaría escucharlos si no reaccionarían como yo reaccioné”.

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Repercusiones tras el triunfo de Alianza Lima

Estas declaraciones calientan aún más el ambiente en el torneo local y mantienen abierta la polémica entre dos figuras importantes del balompié nacional. Mientras el equipo blanquiazul celebra los tres puntos conseguidos ante Cienciano, el foco mediático continúa sobre las repercusiones de este tenso cruce y las promesas de revelaciones futuras por parte de su director técnico.

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