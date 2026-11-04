Hernán Barcos rompió el silencio: aclaró la gresca con Pablo Guede y su renovación Sporting Cristal

Hernán Barcos habló el día de hoy y respondió sobre lo que realmente ocurrió con Pablo Guede en el Estadio Alberto Gallardo. Por otro lado, se refirió a su futuro cercano con camiseta de Sporting Cristal.

Uno de los incidentes más polémicos de la temporada 2026 es que el protagonizaron hace unos días Hernán Barcos y Pablo Guede en el Estadio Alberto Gallardo. Con un expediente abierto de la Comisión Disciplinaria de la Liga 1, el día de hoy se tuvo la palabra del delantero de Sporting Cristal para dar su versión de los hechos y a la vez terminar con las habladurías.

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Si bien Pablo Guede también realizó su descargo oficialmente ante las autoridades y ayer hizo lo propio en conferencia de prensa en Matute, ahora fue el turno de Hernán Barcos y todo habría comenzado con un saludo fallido al entrenador de Alianza Lima. Además, los empujones en el camino a los vestuarios fue mucho más allá cuando lo retaron para una agresión.

El descargo exacto de Hernán Barcos sobre lo ocurrido en el Estadio Alberto Gallardo.

“Yo lo fui a saludar a Emiliano Papa porque he compartido con él. Luego fui a saludar a Pablo Guede y no me da la mano. Le dije que no me conoce y me comienza a insultar. Tampoco no pasaba nada porque es parte del fútbol. Le dije ‘tómate un café conmigo y conóceme’ y ahí me dice esto y el otro. Cosas de fútbol”; reveló en primera instancia Hernán Barcos en ‘Fútbol Como Cancha‘.

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Lo que ocurrió después fue mucho más fuerte y así lo contó el ‘Pirata‘ en señal de no entender bien los motivos del desaire expuesto. “Al terminar el partido, salgo y paso por la parte de los vestuarios y saludo uno por uno al staff de Alianza porque les tengo cariño y respeto. De la nada veo que viene y me dice ‘pégame, pégame’. Yo le digo ‘qué te voy a pegar. No te hice nada y anda para allá‘”.

Luego, el incidente siguió: “Ahí pasa una mujer que ‘nunca sabes nada’ algo así y Tito Ordoñez me dice que es la esposa de Guede. Le dije ‘señora, un gusto. Lo saludé a su marido, como a cualquiera y saludo a todos. El maleducado me saca la mano. Quédese tranquila porque no le falto el respeto a nadie’. Y me fui. Se dice que le falté el respeto a la esposa de Guede y que por eso reaccionó”.

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El futuro cercano de Hernán Barcos en Sporting Cristal

Con 42 años de edad, cualquiera pensaría que Hernán Barcos estaría disputando en estos momentos su última temporada en el fútbol profesional. Al parecer eso no será así ya que todavía tiene ganas de seguir compitiendo y en la misma entrevista con ‘Fútbol Como Cancha‘ contó algunos detalles de lo que sería su futuro cercano. “Dentro de poco nos sentaremos con Sporting Cristal para ver el tema de la renovación. Tenemos un grupo espectacular y nuestro objetivo es llegar a la final. Seguramente seguiré jugando un poco más”.

Fuente: Sporting Cristal.

DATOS CLAVES

Hernán Barcos reveló que el altercado inició porque Pablo Guede rechazó su saludo.

reveló que el altercado inició porque rechazó su saludo. Hernán Barcos negó haber faltado el respeto a la esposa de Pablo Guede .

negó haber faltado el respeto a la esposa de . Hernán Barcos de 42 años planea negociar su renovación contractual con Sporting Cristal.