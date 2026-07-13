El técnico de Alianza Lima ha sido objetivo de comentarios diversos. En teoría, Pablo Guede renunció después del partido ante Deportivo Cali.

El panorama en La Victoria se tornó sorpresivamente tenso tras la última presentación del cuadro blanquiazul. Alianza Lima sumó una inesperada derrota por 2-0 ante Deportivo Cali en un reciente compromiso amistoso, lo que encendió las alarmas entre los aficionados y la prensa deportiva de cara al inicio del segundo certamen del año.

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A raíz de este resultado, los rumores sobre una posible salida del director técnico comenzaron a correr con fuerza en las redes sociales. Sin embargo, la realidad detrás del banquillo íntimo dista de una renuncia, aunque sí refleja un panorama complejo en la interna de la institución.

Pablo Guede trabaja ahora en Alianza Lima. (Foto: X).

La verdad sobre su continuidad en Alianza Lima

Según la información revelada en la última edición del programa digital Juego en Corto, conducido por periodistas de El Comercio y Depor, Pablo Guede no ha puesto su cargo a disposición. El estratega argentino se mantiene firmemente como el director técnico del primer equipo blanquiazul, respaldado por el reciente éxito deportivo.

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A pesar de seguir al mando, el entrenador aprovechó el espacio para alzar la voz y manifestar una profunda incomodidad. Guede dejó en claro su fastidio por la forma en que se viene manejando administrativamente el club en las últimas semanas.

Un mercado de pases austero tras el título

Cabe destacar que Alianza Lima llega a este periodo tras coronarse flamante campeón del Torneo Apertura 2026, lo que hace aún más llamativa la falta de movimientos en el plantel. La directiva íntima decidió no sumar grandes refuerzos de renombre para afrontar el Torneo Clausura.

La única novedad en el equipo de La Victoria ha sido el regreso de Cristian Neira. El talentoso mediocampista volvió a Matute tras culminar su período de préstamo en el Atlético Grau, convirtiéndose en la única variante para el esquema táctico del estratega argentino.

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Tensiones e información filtrada

El punto de mayor quiebre para el técnico radica en las constantes filtraciones de información hacia la opinión pública. Guede siente que ciertos reportes internos terminan perjudicando la concentración del plantel y el desarrollo normal de los entrenamientos en un momento clave de la temporada.

Por ahora, la dirigencia de Alianza Lima y el cuerpo técnico tienen tareas pendientes para resolver estas discrepancias de manera interna. El objetivo principal será blindar al grupo para buscar el bicampeonato nacional a fin de año.

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