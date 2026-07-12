Tras vencer a Alianza Lima, las palabras de Pedro Gallese: “Ellos también tienen…”

Pedro Gallese volvió a jugar en Matute y dejó su clara impresión de Alianza Lima tras el triunfo por 2-0 del cuadro de Cali.

Alianza Lima fue sorprendido por Deportivo Cali en su juego amistoso en el Estadio Alejandro Villanueva. El cuadro caleño logró una victoria por 2-0 en la que dejó expuesta a la defensa del cuadro local.

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Uno de los protagonistas de la contienda decidió dar su impresión del cuadro ‘Blanquiazul’. Es así como Pedro Gallese no dudó en declarar ante la prensa: “Sí, un partido de preparación, donde ellos están seguros en una minipretemporada, igual que nosotros. Nosotros comenzamos aquí en dos semanas el campeonato colombiano”, comenzó diciendo.

“Y lo que tengo entendido es que creo que ellos también tienen una semana y media, dos semanas, para poder entrenar”, agregó el portero de la Selección Peruana.

Declaraciones de Pedro Gallese:

Pedro Gallese sobre su regreso a Matute: “Estoy emocionado de volver después de 7 años”



🎥: @AxelBelapatio pic.twitter.com/CMsdKtDe9z — Diario El Diez (@eldiezperu) July 13, 2026

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Pedro Gallese feliz por volver a Matute

Por otro lado, Pedro Gallese no pudo dejar de lado su emoción de volver a Matute. Recordemos que fue jugador de Alianza Lima por muy corto tiempo, en la temporada 2019 antes de volver al extranjero.

“Sí, emocionado de regresar aquí. Creo que después de seis o siete años que regreso a jugar aquí en Matute, con el cariño de la gente y otra vez pisar en el estadio”, fue lo que dijo el guardameta.

¿Qué dijo Pedro Gallese de la Selección Peruana?

Por último, Gallese también fue consultado por la Selección Peruana. Recordemos que la situación no es la mejor con el conjunto patrio, el cual tiene mucho que mejorar y se demostró en los partidos amistosos que tuvo ahora último.

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“Sí, todavía estamos en el proceso. Creo que con la llegada del profe Menezes vamos a fortalecer y queremos lo mismo”, sentenció el golero nacional.

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