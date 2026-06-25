Álex Valera está siendo tentado por un grande sudamericano como América de Cali. El cuadro colombiano insiste ahora, con una propuesta nueva.

Las oficinas de Universitario continúan en alerta máxima ante los constantes movimientos del fútbol internacional. América de Cali no se rinde y mantiene al delantero Álex Valera en el centro de su radar de fichajes.

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Tulio Gómez, máximo accionista del conjunto colombiano, rompió el silencio en una reciente entrevista con el programa En Pared para detallar la estrategia con la que buscan destrabar la operación. Los “Diablos Rojos” afinan su propuesta tras un primer intento fallido que no prosperó en Ate.

Álex Valera llegó a Universitario en la temporada 2020. (Foto: X).

El plan definitivo del América de Cali

La intención del cuadro de Cali es proponer un préstamo formal que incluya una opción de compra definitiva. El directivo admitió el fuerte interés por el futbolista y resaltó que la secretaría técnica ya lidera las negociaciones.

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“La parte deportiva se ha encargado de eso porque yo estoy en el Mundial. Ellos están encargados de eso. Sí, nos interesa, nos llamó la atención, es un jugador de selección también. Si se adapta, lo compramos. Nosotros vamos con la opción de compra, porque si el jugador la rompe y se adapta, claro, opción de compra”, aseguró Gómez.

La meta colombiana es evaluar el rendimiento del jugador en el torneo local antes de realizar una inversión total por su pase. Con esto, el mercado de salidas del cuadro merengue todavía seguiría abierto a cualquier movimiento.

El rechazo a la primera oferta y la postura de Universitario

Esta nueva postura surge luego de que Universitario de Deportes rechazara de forma categórica una propuesta inicial de la escuadra cafetera. Aquel primer intento consistía en un préstamo por seis meses sin cargo y solicitando que el club de Ate asumiera parte del salario.

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Tulio Gómez (máximo accionista de @AmericadeCali) sobre un préstamo de Alex Valera: "Nos interesa mucho, es un jugador de selección. Si el jugador la rompe y se adapta rápido sería con opción de compra"#AlexValera #UniversitarioDeDeportes @TVPeruDeportes pic.twitter.com/sxLUzY8pH3 — Alfredo Ccasa Godoy (@machitocasas) June 24, 2026

En la interna merengue consideraron insuficientes e inviables esas condiciones debido al valor del seleccionado nacional en su esquema deportivo. Al tener contrato vigente, la dirigencia crema se mantiene a la expectativa y solo evaluará propuestas que dejen un beneficio real.

DATOS CLAVE

Álex Valera es el objetivo principal de fichaje del América de Cali.

Préstamo con opción de compra es la estrategia formal de Tulio Gómez.

Seis meses sin cargo fue la primera oferta de préstamo rechazada por Universitario.