Muchos pensaban que ya estaba fuera de Universitario. Miguel Silveira, sigue en el cuadro merengue por una razón fuerte, difícil de entender.

Universitario de Deportes tiene definida la salida de Miguel Silveira para el Torneo Clausura tras no cumplir las expectativas de la dirección deportiva. Sin embargo, su rescisión de contrato todavía no se concreta debido a diversas dificultades en las negociaciones entre ambas partes.

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¿Por qué se complicó la salida de Miguel Silveira de Universitario?

El periodista Mauricio Loret de Mola reveló en el programa ‘Desmarcados’, transmitido por el canal de YouTube ‘Denganche’, que la situación se encuentra entrampada por una disputa económica. El conflicto principal radica en la cantidad de salarios pendientes y en la modalidad elegida para efectuar el pago correspondiente.

Miguel Silveira llegó esta temporada como refuerzo en Universitario. (Foto: X).

“Me dicen que, quizás desde el lado del jugador dicen ‘que reconozcan 4 meses y la ‘U’ solo quiere reconocer 3’. También influye la forma de pago: si será al contado o en cuotas”, señaló el comunicador sobre el aspecto que está frenando la posibilidad de un acuerdo rápido.

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El factor de Mauro Cantoro que arruina los planes de la ‘U’

Por su parte, el panelista Mauro Cantoro sumó otra complicación clave al señalar que Miguel Silveira no maneja ofertas de otros clubes en este mercado de pases. Esta falta de opciones obliga al futbolista brasileño a asegurar el mejor acuerdo posible antes de firmar cualquier rescisión.

“Si no tiene nada, ¿Qué hace?”, manifestó el exfutbolista en ‘Denganche’ para explicar la postura del brasileño. De esta manera, Universitario de Deportes deberá seguir negociando a contrarreloj si desea liberar su cupo de extranjero para el Torneo Clausura.

Entrena en Campo Mar pero “desaparece” de las fotos de Universitario

Mientras se resuelve su futuro, el mediocampista brasileño continúa trabajando con total normalidad en los trabajos de pretemporada bajo las órdenes del comando técnico crema. El jugador cumple con sus obligaciones laborales diarias para evitar cualquier tipo de inconveniente legal o acusación de abandono de trabajo por parte de la institución.

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🗣️ @Mauricioldm1: “Lo de Silveira está entrampado y seguramente se debe a que una de las partes no quiere ceder en la negociación. También podría influir la forma de pago: si será al contado o en… pic.twitter.com/9Qo5qzy3jQ — DENGANCHE (@denganche) June 24, 2026

Sin embargo, un detalle llamó la atención de los hinchas en las redes sociales, ya que el futbolista no aparece en ninguna de las fotografías oficiales de los entrenamientos difundidas por el club. Esta marcada ausencia en el contenido multimedia de la ‘U’ refleja la postura de la directiva, que ya lo considera completamente fuera del proyecto deportivo para el resto de la temporada.

DATOS CLAVE

Miguel Silveira negocia con Universitario el pago de 3 o 4 meses de salario.

Cero ofertas registra el brasileño en el actual mercado, según indicó Mauro Cantoro.

Campo Mar recibe sus entrenamientos diarios, pero no figura en las fotos oficiales del club.