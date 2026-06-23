Alianza Lima revela los detalles completos del nuevo refuerzo para este Torneo Clausura 2026. Pedido por Pablo Guede, para mejorar en equipo.

El Club Alianza Lima hizo oficial el retorno del mediocampista Cristian Neira para afrontar el Torneo Clausura. Según precisó el periodista José Varela en su canal de YouTube, el volante nacional ya se integró a las prácticas en Matute.

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La llegada del jugador se concretó tras hacer efectiva una cláusula de retorno estipulada en su contrato. Esta operación, adelantada por José Varela, se ejecutó con éxito y sin generar cargos financieros adicionales para el club.

Cristian Neira trabaja recientemente con Alianza Lima. (Foto: X).

El pedido de Pablo Guede para el mediocampo

El estratega argentino Pablo Guede solicitó expresamente la incorporación de variantes con dinamismo en la zona medular. Cristian Neira calza perfectamente en el perfil e idea de juego que busca implementar el director técnico para el segundo certamen del año.

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Durante la primera parte de la temporada, el futbolista acumuló minutos importantes de competencia en el torneo local. La directiva y el cuerpo técnico consideran que este rodaje previo será clave para potenciar las variantes tácticas del equipo.

Continuidad y rodaje en sus préstamos previos

Durante su etapa previa, el mediocampista sumó un gran volumen de competencia vistiendo la camiseta de Cienciano del Cusco. En el cuadro imperial logró consolidarse en la altura, acumulando partidos oficiales clave y brindando asistencias importantes para el equipo.

Posteriormente, Cristian Neira continuó su desarrollo profesional en el norte del país defendiendo los colores de Atlético Grau. En el conjunto piurano mantuvo un rol protagónico en el mediocampo, ganando la continuidad necesaria que aceleró su regreso a La Victoria.

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Contrato a largo plazo en Alianza Lima

Cabe recordar que Cristian Neira firmó originalmente su vínculo con el equipo de La Victoria en el año 2024. Su contrato actual cuenta con una vigencia firmada hasta diciembre del año 2027, garantizando la seguridad de su ficha.

El mediocampista ya se encuentra realizando los trabajos de pretemporada a la par del resto de sus compañeros en el complejo deportivo. Con esto, el club cierra filas y enfoca todas sus energías en el debut del campeonato profesional.

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