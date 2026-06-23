Este futbolista buscado por mucho tiempo en Universitario. Ya está pasando los exámenes médicos correspondientes. Para ser el nuevo refuerzo.

Universitario de Deportes está muy cerca de hacer oficial la contratación de su nuevo mediocampista para afrontar el torneo local. El futbolista ya se encuentra rindiendo las pruebas médicas de rigor previas a la firma de su contrato definitivo con el club merengue.

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El periodista Gustavo Peralta adelantó la información a través de Colectivo WORLD, señalando textualmente que el jugador “ya pasa los exámenes médicos para jugar en Universitario de Deportes”. El comunicador también avisó que pronto se hará el anuncio oficial del ex volante de Los Chankas como nuevo jugador de la escuadra merengue.

Adrián Quiroz vivirá su segunda etapa en Universitario. (Foto: X).

El retorno de Adrián Quiroz para buscar el tetracampeonato

Esta incorporación marca el regreso del mediocampista a la institución estudiantil con el firme objetivo de sumar su talento de cara a los próximos desafíos del campeonato. El equipo de Ate busca potenciar su zona medular para asegurar el rendimiento colectivo en la alta competencia.

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Adrián Quiroz regresa a Universitario de Deportes para lograr el tetracampeonato a fin de año junto al resto del plantel actual. La directiva confía en que su adaptación al grupo será inmediata gracias a su conocimiento previo del entorno de la institución y las exigencias de la hinchada.

Detalles del contrato y el anuncio de Universitario

El vínculo contractual entre el volante y el equipo crema tendrá una duración establecida de dos años y medio, asegurando su permanencia para las siguientes temporadas. Este movimiento representa una inversión importante del club por mantener una base sólida de futbolistas nacionales en su plantilla.

Se espera que tras superar con éxito los exámenes médicos en la capital, el futbolista firme los documentos correspondientes en las oficinas del Estadio Monumental. El departamento de comunicaciones de la institución merengue ya alista todos los detalles para la presentación oficial en sus plataformas digitales.

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