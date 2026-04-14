Decisión fuerte y mensaje directo desde el comando técnico. Pablo Guede tomó una medida radical en Alianza Lima: tres volantes quedaron fuera del partido ante ADT de Tarma y en duda que sean considerados el resto del Torneo Apertura.

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Los jugadores señalados son Piero Cari, Alessandro Burlamaqui y Pedro Aquino, quienes no solo quedaron fuera de la convocatoria, sino que además perderían consideración en lo que resta del campeonato.

Los números reflejan su poca participación en la temporada. Piero Cari apenas disputó 2 de 9 partidos, Alessandro Burlamaqui sumó 5 presencias y Pedro Aquino solo tuvo minutos en un encuentro, evidenciando que ya venían relegados en la rotación del equipo.

La decisión de Pablo Guede no es menor. Más allá de lo táctico, marca una postura clara sobre rendimiento, competencia interna y prioridades en un tramo clave del Torneo Apertura. Además, la acción es contundente en una zona clave: el mediocampo.

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Alessandro Burlamaqui, Piero Cari y Pedro Aquino borrados de Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

Pablo Guede borra a Pedro Aquino, Piero Cari y Alessandro Burlamaqui

En el caso de Pedro Aquino, la situación genera aún más impacto por su trayectoria y peso en el fútbol peruano, lo que convierte su ausencia en un tema que trasciende lo deportivo.

Así, Alianza Lima entra en una nueva etapa de definición. Pablo Guede ajusta el plantel sin titubeos, y deja claro que, en su proyecto, no hay espacio para nombres, solo para rendimiento.

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Pablo Guede entrenador de Alianza Lima. (Foto: Liga 1)

¿Hasta cuándo Alessandro Burlamaqui tiene contrato con Alianza Lima?

Alessandro Burlamaqui tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2028.

¿Hasta cuándo Pedro Aquino tiene contrato con Alianza Lima?

Pedro Aquino tiene contrato con Alianza Lima hasta junio del 2026, pues está en calidad de préstamo.

Datos claves

Pablo Guede excluyó a Cari, Burlamaqui y Aquino del partido contra ADT de Tarma.

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Pedro Aquino registra apenas un encuentro disputado durante la presente temporada con Alianza Lima.