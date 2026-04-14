Movimiento clave pensando en la altura. Alianza Lima alista un once con sorpresa para visitar a ADT de Tarma, y todo apunta a que Federico Girotti será la gran novedad desde el arranque.

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Según la periodista Ana Lucía Rodríguez en L1 MAX, el técnico Pablo Guede prepara un equipo adaptado a las exigencias de Tarma. La alineación sería con Duarte en el arco; línea defensiva con Advíncula, Chávez, Garcés, Antoni y Huamán; en el mediocampo Jesús Castillo, Vélez y Pavez; y en ataque Eryc Castillo acompañado por Paolo Guerrero o Luis Ramos junto a Federico Girotti.

La inclusión de Federico Girotti no es menor. Llega en medio de dudas sobre su continuidad y rendimiento, por lo que esta titularidad aparece como una oportunidad clave para que se consolide y responda en un contexto exigente: la altura y la Liga 1.

El factor altura será determinante. Visitar a ADT de Tarma siempre representa un desafío físico y táctico, por lo que Guede busca un equipo que combine experiencia, despliegue y presencia ofensiva.

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👀¿Cómo va a jugar ALIANZA mañana ante ADT en Tarma? Analú nos cuenta el posible XI del equipo de Pablo Guede#L1Radio



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Cambios en el ataque de Alianza Lima ante ADT

Además, la posible compañía en ataque —Paolo Guerrero o Luis Ramos— abre distintas variantes: jerarquía y liderazgo o mayor movilidad, dependiendo del plan de partido.

Así, Alianza Lima se juega más que tres puntos en Tarma. Entre la altura y las decisiones tácticas, también está en juego la consolidación de nombres propios y Federico Girotti lo sabe.

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El anuncio de Alianza para el partido ante ADT hoy por la fecha 10 del Apertura. (Foto: Alianza Lima)

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. ADT por el Torneo Apertura?

Alianza Lima juega ante ADT este martes 14 de abril desde las 3:15 PM en el estadio IPD de Tarma y en cotejo válido por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. ADT por el Torneo Apertura?

El partido entre Alianza Lima vs. ADT se verá en vivo y en directo vía L1 MAX y en su versión online en el aplicativo oficial de L1 MAX.

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Datos claves

El delantero Federico Girotti será el titular de Alianza Lima ante ADT de Tarma.

El técnico Pablo Guede alineará a Duarte, Advíncula y Chávez en la defensa íntima.

La periodista Ana Lucía Rodríguez confirmó el esquema táctico adaptado a la altura de Tarma.