Pablo Guede tomó una fuerte decisión sobre jugador de Alianza Lima que vale más de un millón

El técnico Pablo Guede llegó a Alianza Lima para tomar decisiones y tal parece que ya definió la primera en el plantel.

Por Aldo Cadillo

Pablo Guede borró a un jugador de Alianza Lima.
© Gemini IA.Pablo Guede borró a un jugador de Alianza Lima.

El técnico argentino Pablo Guede tomó una decisión que no pasó desapercibida en el último partido de Alianza Lima ante Unión de Santa Fe por la Serie Río de La Plata: dejó fuera de la convocatoria al volante Pedro Aquino, uno de los jugadores con mayor cartel del plantel blanquiazul. La ausencia sorprendió a los hinchas y abrió un fuerte debate sobre su presente en el club.

Lejos de tratarse de una decisión estrictamente táctica y médica, todo apunta a que Aquino atraviesa problemas físicos en las rodillas, una dolencia que le impide entrenar y competir con regularidad. Esta situación ha sido evaluada por el comando técnico, que considera riesgoso contar con un futbolista que no puede sostener continuidad en una temporada exigente.

Guede, que recién empieza a plasmar su idea en Alianza Lima, prioriza la intensidad, el ritmo y la disponibilidad permanente, factores que hoy el mediocampista peruano Pedro Aquino no estaría en condiciones de garantizar. Por ello, su marginación ante Unión sería una señal clara de que el entrenador no forzará situaciones físicas comprometidas.

Otro punto clave es el contexto contractual del jugador. Pedro Aquino tiene vínculo con Alianza Lima hasta junio de 2026, por lo que el club se encuentra en un momento decisivo para evaluar su futuro. Mantener a un futbolista con alto salario y recurrentes lesiones representa un riesgo deportivo y financiero.

Imagen
Pedro Aquino festejando en Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

¿Pedro Aquino fue relegado por Pablo Guede?

Pese a que su valor de mercado supera el millón de euros, Aquino ha ido perdiendo espacio dentro del plantel debido a sus constantes problemas físicos. En un equipo que busca consolidarse y competir desde el inicio del torneo local e internacional, la paciencia parece agotarse.

Así, el futuro de Pedro Aquino en Alianza Lima queda seriamente en duda, mientras Pablo Guede continúa ajustando piezas y tomando decisiones firmes. El mensaje es claro: en el nuevo Alianza, el nombre pesa menos que el rendimiento y la regularidad dentro del campo.

Imagen
El técnico Pablo Guede con Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

¿Hasta cuándo Pablo Guede tiene contrato con Alianza Lima?

El técnico Pablo Guede tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2026. De ahí en más, habrá que evaluar cómo termina la temporada y ver qué resultados obtuvo en la Copa Libertadores y en la Liga 1.

¿Hasta cuándo Pedro Aquino tiene contrato con Alianza Lima?

El volante Pedro Aquino tiene contrato con Alianza Lima hasta junio del 2026, según la información oficial de Transfermarkt.

Datos claves

  • Pablo Guede excluyó a Pedro Aquino del partido ante Unión de Santa Fe.
  • Problemas en las rodillas impiden a Pedro Aquino entrenar y competir regularmente.
  • Pedro Aquino mantiene contrato vigente con Alianza Lima hasta junio de 2026.
aldo cadillo
Aldo Cadillo
