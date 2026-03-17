Fue convocado por primera vez a la Selección Peruana y reveló que rechazó jugar tanto en Alianza Lima como en Sporting Cristal

El delantero peruano Juan Pablo Goicochea ha sacudido el entorno de la Liga 1 tras sus recientes declaraciones en una entrevista con L1 MAX. El atacante, hoy en el Defensor Sporting de Uruguay, confesó los motivos reales por los que no concretó su retorno al club de sus amores.

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¿Por qué no quiso jugar en Alianza Lima?

A pesar del fuerte vínculo emocional con Alianza Lima, el futbolista priorizó su desarrollo profesional sobre la nostalgia. Goicochea admitió que hubo contactos formales a mediados del año pasado para vestir nuevamente la camiseta blanquiazul en Matute.

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Las conversaciones incluyeron un diálogo directo con el directivo Franco Navarro, donde se analizó la viabilidad del fichaje. Sin embargo, las garantías deportivas no eran las ideales para un jugador joven que buscaba consolidarse en la primera división.

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“El tema con Alianza es que yo no iba a jugar”, reveló de forma tajante el ariete formado en las canteras victorianas. Según su análisis, la competitividad interna del plantel íntimo le restaba oportunidades reales de sumar minutos en el campo de juego.

Juan Pablo Goicochea también estuvo en Platense de Argentina. (Foto: X).

Casi juega en otro equipo peruano

En un gesto de honestidad poco común, comparó su situación con otros clubes grandes del torneo peruano. “Vi que en Sporting Cristal iba a tener más chances que en Alianza”, aseguró sobre su proceso de decisión en aquel momento.

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Esta búsqueda de continuidad fue lo que finalmente lo llevó a dar el salto al fútbol uruguayo para defender los colores del Defensor Sporting. En el país oriental, el delantero ha logrado la regularidad necesaria para potenciar sus virtudes físicas y técnicas.

ver también Mano Menezes presentó su primera lista de convocados en la Selección Peruana para jugar contra Senegal y Honduras

La Selección Peruana mayor lo espera

Su buen presente en el extranjero ha rendido frutos inmediatos con su primera convocatoria a la Selección Peruana absoluta. El técnico brasileño Mano Menezes lo incluyó en la lista oficial para los próximos desafíos internacionales del equipo nacional.

Goicochea se perfila como una de las variantes ofensivas de la “Bicolor” para enfrentar a Senegal y Honduras en la fecha FIFA de marzo de 2026. El joven atacante espera demostrar que priorizar su carrera por encima del sentimiento fue la decisión correcta para llegar a la selección.

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Juan Pablo Goicochea convocado a la Selección Peruana mayor. (Foto: X).

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