Universitario se defiende para que no castiguen el Estadio Monumental previo al clásico con Alianza Lima

Universitario de Deportes se encuentra en una carrera contra el tiempo para evitar que el Estadio Monumental sea sancionado de cara al próximo partido de local: el superclásico ante Alianza Lima. La dirigencia crema ha presentado un recurso de defensa formal ante la Comisión Disciplinaria de la FPF tras el polémico informe del árbitro Michael Espinoza.

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Universitario se defiende de esta manera

El documento arbitral detalla presuntos actos de racismo en la tribuna sur, lo que activó de inmediato las alarmas en el club de Ate. Según reveló el periodista Enrique Vega de A Presión Radio, el informe tiene un peso determinante y podría derivar en el cierre total o parcial del recinto deportivo para la fecha más importante del campeonato.

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Ante esta situación, la “U” fundamenta su defensa en una recopilación de material audiovisual obtenido desde distintos sectores de la tribuna sur. Con estos videos, el club busca demostrar que no existió una conducta masiva de insultos racistas, sino incidentes aislados que no deberían perjudicar a los miles de asistentes al clásico.

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Un punto clave en esta disputa es la reciente actualización del reglamento único disciplinario de la FPF, que endurece las sanciones ante comportamientos discriminatorios. La normativa ahora contempla desde multas económicas superiores a las 5 UIT hasta la inhabilitación de tribunas o partidos a puertas cerradas si se comprueba la infracción.

Universitario se defende ante posible sanción por racismo. (Foto: X).

La defensa de Universitario ante reclamos

Universitario argumenta que una sanción de esta magnitud sería desproporcionada y afectaría gravemente la logística de un evento que ya tiene gran parte de su aforo comprometido. La defensa legal también incluye testimonios de testigos directos para contradecir la interpretación del juez Espinoza sobre los sonidos reportados en el campo.

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Mientras la directiva agota los recursos administrativos, el plantel de Javier Rabanal continúa con sus trabajos enfocados estrictamente en el esquema táctico para sus partidos por la Liga 1. El equipo busca mantenerse ajeno a la incertidumbre sobre si podrán contar con el aliento de su hinchada en el coloso de Ate.

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Alianza Lima espera una resolución justa

Desde la vereda de enfrente, el reclamo de Alianza Lima presiona por una resolución rápida basada en la tolerancia cero contra el racismo en el fútbol peruano. No obstante, en Universitario confían en que las pruebas presentadas serán suficientes para desvirtuar el informe arbitral y mantener el Monumental habilitado.

Se espera que la Comisión Disciplinaria emita un fallo definitivo en las próximas 48 horas, lo que marcará el destino del clásico en cuanto a la presencia de público. Por ahora, el cuadro merengue se mantiene en alerta máxima, defendiendo su derecho a jugar con el estadio lleno en el partido de local más esperado del 2026.

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Michael Espinoza señaló suceso en partido de Universitario vs. UTC. (Foto: X).

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