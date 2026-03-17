Los inesperados números que pidió usar Jairo Vélez para jugar en la Selección Peruana

La reciente convocatoria de Jairo Vélez a la Selección Peruana ha sacudido el entorno deportivo nacional tras su destacada nacionalización. El volante de Alianza Lima se perfila como una de las piezas clave para los próximos amistosos internacionales con Mano Menezes a la cabeza.

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Jairo Vélez pidió estas camisetas de Perú

En una entrevista exclusiva con el canal L1 MAX, el mediocampista rompió el silencio sobre sus expectativas personales en Videna. Lo que más llamó la atención de los aficionados fue su firme postura respecto a la indumentaria que desea portar.

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Vélez no mostró temor al referirse a la responsabilidad de llevar dorsales con una carga histórica sumamente pesada en el equipo de todos. “Si me dan la 10, yo la acepto”, sentenció el futbolista, dejando clara su ambición de ser el conductor del juego.

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Además de la mítica dorsal que solía pertenecer a Christian Cueva o Jefferson Farfán, el jugador reveló que el número 7 es su otra gran preferencia. Estos “inesperados” pedidos reflejan la enorme confianza que tiene en su capacidad técnica para este nuevo proceso.

Jairo Vélez presentado este año en Alianza Lima. (Foto: X).

Jairo Vélez debutará en la Selección Peruana

El debut del volante ecuatoriano-peruano podría darse en la exigente gira donde la “Blanquirroja” medirá fuerzas contra la potente selección de Senegal. Será una prueba de fuego para demostrar si está listo para cargar con el peso de la 10 en la espalda.

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Posteriormente, el equipo nacional enfrentará a Honduras, un duelo que servirá para consolidar sociedades ofensivas en el mediocampo. Vélez espera que su rendimiento en estos partidos amistosos respalde su deseo de usar sus números favoritos de forma permanente.

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¿Cuál será la importancia de Jairo Vélez?

La prensa especializada ya debate si el cuerpo técnico le otorgará tales privilegios a un jugador que recién se integra como futbolista principal. Sin duda, su declaración pone una cuota de presión extra sobre sus hombros para los duelos de marzo.

Esta nueva etapa de la Selección Peruana busca renovar sus figuras y Jairo Vélez parece haber levantado la mano para liderar el cambio. Con la mira puesta en el Mundial, el dorsal que elija será un símbolo de su jerarquía en el campo.

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Jairo Vélez enfrentando a FBC Melgar. (Foto: X).

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