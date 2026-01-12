Paolo Guerrero confirma su retiro del fútbol y le hace un pedido especial al Alianza Lima de Pablo Guede

El fútbol peruano se prepara para el ocaso de una leyenda. Paolo Guerrero, en declaraciones a SportsCenter, confirmó un secreto a voces y una decisión crucial: su retiro del fútbol profesional está cerca y ya tiene un plan definido.

La petición especial de Paolo Guerrero

El emblemático capitán de la Selección Peruana fue categórico al afirmar que su etapa como jugador culminará pronto. Su enfoque principal ahora es disfrutar sus últimos momentos vistiendo la camiseta del club de sus amores, Alianza Lima.

Paolo Guerrero recién renovó con Alianza Lima. (Foto: X).

Sin embargo, su adiós no será discreto. Guerrero envió un mensaje fuerte y claro al equipo dirigido por Pablo Guede, demandando el máximo compromiso para lo que resta de la temporada de la Liga 1.

“Con las mejores expectativas, con el objetivo claro que es ganar la liga local. Quiero terminar mi carrera con un título”, enfatizó el delantero. Para el “Depredador”, levantar el trofeo nacional con la blanquiazul es la única forma digna de colgar los botines.

Guerrero declaró que el título doméstico es “innegociable” este año. Su exigencia al plantel de Guede es recuperar la garra y la mística de lucha, instando a sus compañeros a “dejar la vida partido a partido” en cada cancha del país.

Estas declaraciones aumentan la presión sobre el cuerpo técnico y el resto del equipo. Alianza Lima es consciente de que 2026 no es un año cualquiera; representa la última oportunidad para darle una despedida triunfal al máximo referente ofensivo de las últimas décadas.

Paolo Guerrero junto a Franco Navarro, director deportivo. (Foto: X).

¿Cuántos títulos tiene Paolo Guerrero en la Liga 1?

Paolo Guerrero aún tiene pendiente la obtención del título oficial de la Primera División peruana. De hecho, la principal motivación para su regreso a Matute fue buscar este logro, ya que nunca ha sido campeón nacional en Perú.

¿Cuál será el rol de Paolo Guerrero en Alianza Lima?

Pablo Guede ha tomado las riendas de la dirección técnica con el objetivo de revitalizar la ofensiva de Alianza Lima, una estrategia que, según Paolo Guerrero, es clave para concretar su anhelado retiro con los mayores éxitos posibles.

DATOS CLAVES