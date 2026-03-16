Los jugadores convocados y los ausentes de Universitario y Alianza Lima en la Selección Peruana de Mano Menezes

Mano Menezes dio a conocer su primera lista de convocados como entrenador de la Selección Peruana con vistas a los amistosos ante Senegal y Honduras por la fecha FIFA de marzo. Entre los nombres propios que ha llamado el director técnico brasileño destacan futbolistas de Universitario y Alianza Lima, pero también llaman la atención algunas ausencias que juegan en estos clubes.

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De los 25 nombres convocados por Mano Menezes en la Selección Peruana, 13 forman parte de la Liga 1 de Perú (por tanto, 12 juegan en el fútbol del exterior). Un total de ocho futbolistas juegan en Universitario o Alianza Lima.

De hecho, el conjunto crema, que dirige Javier Rabanal, es el que más aporta a ‘La Bicolor’ con cinco futbolistas. Los ‘Blanquiazules’ de Pablo Guede, por su parte, tiene tres jugadores convocados para el seleccionado.

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Los futbolistas convocados de Universitario y Alianza Lima a la Selección Peruana

Por parte de Universitario, los jugadores que convocó Mano Menezes son el arquero Diego Romero, el defensa-lateral César Inga, los mediocampistas Jesús Castillo y Jairo Concha, y el delantero goleador Álex Valera. Todos ya cuentan con convocatorias anteriores en el combinado nacional.

Alex Valera jugando en Universitario (Liga 1).

ver también Mano Menezes ya impone: las sorpresas en su primera lista de convocados con la Selección Peruana

En tanto, por Alianza Lima, han sido llamados el defensor Renzo Garcés y dos grandes sorpresas en toda la lista de convocados de la Selección Peruana: el lateral Marco Huamán y el volante Jairo Vélez.

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Renzo Garcés, en gran momento con Alianza Lima (Getty Images).

El primero ya había sido convocado a la Selección Peruana organizada por la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP) y dirigida por Gerardo Ameli, que jugó el partido amistoso ante Bolivia en diciembre pasado (triunfo 2-0). En tanto, Vélez recibe su primer llamado a ‘La Bicolor’ tras su nacionalización.

Los grandes ausentes de Universitario y Alianza Lima en la Selección Peruana

A la hora de hablar de ausencias en los convocados, que jueguen en estos dos clubes grandes de Perú hay que mencionar más nombres de Alianza Lima que de Universitario. La baja más significativa de todas es la de Paolo Guerrero, uno de los goleadores que tiene este año el fútbol peruano y un histórico del seleccionado.

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Paolo Guerrero, figura de Alianza Lima, gran ausente en la Selección (Liga 1).

En cuanto a delanteros, también hay que mencionar las ausencias de Luis Ramos y Kevin Quevedo, dos futbolistas que venían siendo habituales convocados en las listas de Perú. Pedro Aquino y Jesús Castillo, de presentes irregulares y con lesiones, tampoco han sido llamado. En tanto, un histórico como Luis Advíncula y Cristian Carbajal, quien jugó ante Rusia (15 minutos) en uno de los últimos amistosos, también están entre los ausentes de Alianza Lima.

Por el lado de Universitario, hay jugadores que no vienen siendo llamados por ‘La Bicolor’, puesto que ya han cumplido con su ciclo en el combinado. Son los casos de jugadores como Aldo Corzo, Andy Polo y Edison Flores.

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Pero, para hablar de ausencias importantes de la ‘U’ en la lista de Menezes se puede destacar la de Anderson Santamaría, un futbolista con experiencia en la Selección. Tampoco Bryan Reyna fue llamado, aunque su presente no es bueno y recién llegó al club.

La lista completa de convocados de la Selección Peruana para los amistosos ante Senegal y Honduras

Arqueros: Diego Enríquez (Sporting Cristal), Diego Romero (Universitario) y Pedro Gallese (Deportivo Cali/COL)

Diego Enríquez (Sporting Cristal), Diego Romero (Universitario) y Pedro Gallese (Deportivo Cali/COL) Defensas: Alfonso Barco (HNK Rijeka/CRO), César Inga (Universitario), Fabio Gruber (Nuremberg/ALE), Marco Huamán (Alianza Lima), Marcos López (FC Copenhague/DIN), Matías Zegarra (FBC Melgar), Miguel Araujo (Sporting Cristal), Oliver Sonne (Sparta Praga-CHZ) y Renzo Garcés (Alianza Lima).

Alfonso Barco (HNK Rijeka/CRO), César Inga (Universitario), Fabio Gruber (Nuremberg/ALE), Marco Huamán (Alianza Lima), Marcos López (FC Copenhague/DIN), Matías Zegarra (FBC Melgar), Miguel Araujo (Sporting Cristal), Oliver Sonne (Sparta Praga-CHZ) y Renzo Garcés (Alianza Lima). Mediocampistas: Adrián Quiroz (CD Los Chankas), André Carrillo (Corinthians/BRA), Erick Noriega (Gremio/BRA), Jairo Concha (Universitario), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Castillo (Universitario), Jesús Pretell (Liga de Quito/ECU) y Yoshimar Yotún (Sporting Cristal).

Adrián Quiroz (CD Los Chankas), André Carrillo (Corinthians/BRA), Erick Noriega (Gremio/BRA), Jairo Concha (Universitario), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Castillo (Universitario), Jesús Pretell (Liga de Quito/ECU) y Yoshimar Yotún (Sporting Cristal). Delanteros: Adrián Ugarriza (Kiryat Shmona/ISR), Alex Valera (Universitario), Joao Grimaldo (Sparta Praga-CHZ), Juan Pablo Goicochea (Defensor Sporting/URU) y Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps/CAN).

La primera lista oficial de Mano Menezes en la Selección Peruana (FPF).

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Día y hora de los amistosos de la Selección Peruana ante Senegal y Honduras

Los primeros partidos amistosos internacionales que disputará Mano Menezes al mando de la Selección Peruana serán ante Senegal el sábado 28 de marzo a las 11:00 horas en el Stade de France de París. Luego, el martes 31 de marzo a las 13:00 horas, el equipo de todos enfrentará a Honduras en el Estadio Municipal de Butarque en Madrid, España.

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