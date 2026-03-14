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Liga 1

Paolo Guerrero anotó un golazo ante Garcilaso, pero por polémica decisión lo anularon

Alianza Lima festejó el tremendo gol de Paolo Guerrero en Cusco, pero de forma inesperada el árbitro decidió anularlo.

Por Bruno Castro

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Paolo Guerrero festeja con Kevin Quevedo.
© Captura L1 MaxPaolo Guerrero festeja con Kevin Quevedo.

Paolo Guerrero demostró que es un jugador que puede seguir siendo todo un goleador, pero lastimosamente para él y Alianza Lima, le terminaron anulando un golazo. No obstante, este no logró subir al marcador debido a que se consideró una falta a la hora de la anotación. Generando una gran molestia entre los jugadores ‘blanquiazules’.

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La jugada comenzó con un pase largo para Paolo Guerrero, este gana primero a un defensor, quedando con el balón solo en el mediocampo. Ante la sorpresa de todos en la cancha, intentó el remate desde tan lejos. No obstante, este terminó funcionando de gran forma para así derrotar a Patrick Zubczuk que no pudo hacer nada para evitar el tanto del ‘Depredador’.

Cuando el ‘Depredador’ celebraba su golazo junto a Kevin Quevedo, estos se detuvieron pues el árbitro decidió anular la jugada. El juez principal fue advertido que había una falta en contra de Orlando Núñez, a quien le terminaron ganando la posición con el brazo. El árbitro entendió que se trató de fuerza excesiva, por lo que no dudó un solo momento en cobrar falta y anular el golazo que había hecho el depredador.

Así fue el golazo de Paolo Guerrero:

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Luego de esta acción, el cuadro ‘blanquiazul’ se vio superior dentro del campo, incluso llegando a tener un hombre más en el campo de juego. Esto después que Erick Canales termine amonestado con una cartulina roja por doble amarilla. Lo que cambió todo el partido, ya que con uno menos ya los locales tuvieron que tener más paciencia.

¿Paolo Guerrero vuelve a la Selección Peruana?

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El buen momento del ‘Depredador’ ha hecho que la pregunta comience a sonar con más fuerza a falta de conocer a los convocados a la Selección Peruana. A falta de goleadores, todavía el nombre de Paolo suena en Videna y parece que es de los favoritos para ser llamados a la nueva etapa del conjunto patrio.

Pero también es cierto que por ahora solo son rumores, no hay nada confirmado y Mano Menezes tomará la decisión final. El entrenador por ahora ha estado visitando diferentes estadios, para ver diferentes jugadores. Así que es posible que se puedan ver novedades. Habrá que ver quienes serán sus delanteros, puesto bastante complicado por la poca cantidad de goleadores en actividad.

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Datos Claves

  • El árbitro anuló un gol de Paolo Guerrero por falta previa contra Orlando Núñez.
  • Alianza Lima enfrentó a un rival con diez jugadores tras la expulsión de Erick Canales.
  • El portero Patrick Zubczuk no pudo detener el remate de larga distancia del delantero blanquiazul.
Bruno Castro
Bruno Castro
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