Paolo Guerrero reveló el contundente motivo por el que no fichó por Boca Juniors: “Muchos altibajos”

Durante una pausa en la pretemporada de Alianza Lima en Uruguay, Paolo Guerrero habló con ESPN sobre diversos temas, desde la incorporación de Luis Advíncula al club ‘íntimo’ hasta la oportunidad que tuvo de fichar por Boca Juniors años atrás.

El ‘Depredador’ reveló que estuvo cerca de fichar por el cuadro ‘xeneize’ en dos ocasiones, aunque la última vez no se concretó, a pesar de que existió un contacto directo con la institución argentina.

Paolo Guerrero estuvo cerca de jugar en Boca Juniors

“Estuve muy cerca de llegar a Boca, en dos oportunidades. Si no me equivoco una fue en el 2019 o 2020, a comienzos de temporada, que casi llego. Luego me fueron a buscar en 2022, que yo todavía tenía para un tiempito más de recuperación”, reveló el delantero nacional durante una entrevista con ‘Sportscenter’.

El máximo goleador de la Selección Peruana habló sobre su proceso de recuperación, el cual se prolongó más de lo previsto y le impidió sumarse a la ‘azul y oro’.

“En 2023 comencé a jugar de forma regular y normal, porque 2022 fue una fase muy complicada para mí, tenía muchos altibajos con relación a mi rodilla, pero ya en el 2023 pude entrenarme normal, pude volver competir de la misma manera. Necesitaba ese trajín de jugar y jugar para así coger ritmo y goles, que es lo que es un delantero necesita“, añadió el ‘9’.

Equipos en los que ha jugado

Bayern Múnich II (Alemania)

Bayern Múnich (Alemania)

Hamburgo (Alemania)

Corinthians (Brasil)

Flamengo (Brasil)

Internacional (Brasil)

Avaí (Brasil)

Racing (Argentina)

LDU Quito (Ecuador)

U. César Vallejo (Perú)

Alianza Lima (Perú)

DATOS CLAVES