Paolo Guerrero

Paolo Guerrero reveló el contundente motivo por el que no fichó por Boca Juniors: “Muchos altibajos”

El delantero nacional dio a conocer detalles inéditos sobre las chances que tuvo de fichar por el cuadro 'xeneize'. Conoce lo que dijo.

Por Nicole Cueva

Paolo Guerrero estuvo cerca de fichar por Boca Juniors.
Durante una pausa en la pretemporada de Alianza Lima en Uruguay, Paolo Guerrero habló con ESPN sobre diversos temas, desde la incorporación de Luis Advíncula al club ‘íntimo’ hasta la oportunidad que tuvo de fichar por Boca Juniors años atrás.

El ‘Depredador’ reveló que estuvo cerca de fichar por el cuadro ‘xeneize’ en dos ocasiones, aunque la última vez no se concretó, a pesar de que existió un contacto directo con la institución argentina.

Paolo Guerrero estuvo cerca de jugar en Boca Juniors

Estuve muy cerca de llegar a Boca, en dos oportunidades. Si no me equivoco una fue en el 2019 o 2020, a comienzos de temporada, que casi llego. Luego me fueron a buscar en 2022, que yo todavía tenía para un tiempito más de recuperación”, reveló el delantero nacional durante una entrevista con ‘Sportscenter’.

El máximo goleador de la Selección Peruana habló sobre su proceso de recuperación, el cual se prolongó más de lo previsto y le impidió sumarse a la ‘azul y oro’.

En 2023 comencé a jugar de forma regular y normal, porque 2022 fue una fase muy complicada para mí, tenía muchos altibajos con relación a mi rodilla, pero ya en el 2023 pude entrenarme normal, pude volver competir de la misma manera. Necesitaba ese trajín de jugar y jugar para así coger ritmo y goles, que es lo que es un delantero necesita, añadió el ‘9’.

Equipos en los que ha jugado

  • Bayern Múnich II (Alemania)
  • Bayern Múnich (Alemania)
  • Hamburgo (Alemania)
  • Corinthians (Brasil)
  • Flamengo (Brasil)
  • Internacional (Brasil)
  • Avaí (Brasil)
  • Racing (Argentina)
  • LDU Quito (Ecuador)
  • U. César Vallejo (Perú)
  • Alianza Lima (Perú)
DATOS CLAVES

  • El delantero Paolo Guerrero reveló que estuvo cerca de fichar por Boca Juniors dos veces.
  • Las negociaciones fallidas de Paolo Guerrero con el club argentino ocurrieron entre 2019 y 2022.
  • El futbolista superó una lesión de rodilla en 2022 para competir regularmente desde el 2023.
nicole cueva
Nicole Cueva
