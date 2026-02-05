Es tendencia:
Alianza Lima

Paolo Guerrero le respondió fuerte a Pablo Guede y calentó el ambiente en Alianza Lima: “Esas cosas pasan…”

Paolo Guerrero no se guardó nada en su regreso a Perú luego de la caída de Alianza ante 2 de Mayo por la Libertadores.

Por Aldo Cadillo

Paolo Guerrero vs. Pablo Guede en Alianza Lima.
© Producción Bolavip.Paolo Guerrero vs. Pablo Guede en Alianza Lima.

Paolo Guerrero fue una de las grandes sorpresas en el partido entre Alianza Lima vs. 2 de Mayo de Paraguay por la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026, luego que el técnico Pablo Guede decidiera dejarlo en el banco de suplentes, pese a tratarse del máximo referente ofensivo del equipo blanquiazul.

El ‘Depredador’ recién ingresó al minuto 70′ del segundo tiempo, cuando las mejores opciones de Alianza Lima ya habían pasado y 2 de Mayo estaba encima. De esta manera, su presencia no fue suficiente para evitar la derrota por 1-0 en condición de visitante por la Copa Libertadores.

Tras el encuentro, Paolo Guerrero fue consultado por su sorpresiva suplencia y respondió con total profesionalismo, aunque dejando claro que la decisión pasó por Pablo Guede: “Todas esas cosas pasan por decisión del entrenador y se respetan. Cualquiera puede jugar, estamos en condiciones de que todo el mundo pueda hacerlo”, declaró.

El delantero de 42 años evitó cualquier polémica interna y prefirió enfocarse en el grupo, remarcando que lo más importante es el colectivo y no los nombres propios, pese a la presión que existe por el mal resultado en Paraguay.

¿Qué dijo Paolo Guerrero tras caída de Alianza Lima en la Copa Libertadores?

Paolo Guerrero se refirió a la caída en el marcador y mantuvo un discurso optimista de cara al partido de vuelta en Matute. “Infelizmente no conseguimos el resultado que queríamos, el objetivo, pero faltan 90 minutos”, expresó.

Con estas declaraciones, Paolo dejó en claro que acepta su rol dentro del plantel, aunque el debate ya está instalado entre los hinchas: si en un partido decisivo de Copa Libertadores, el capitán y goleador histórico de la Selección Peruana debería ser siempre titular en Alianza Lima.

Paolo Guerrero festejando un gol con Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. 2 de Mayo por la vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores?

Ahora, tras haber perdido en la ida por 1-0, Alianza Lima debe vencer a 2 de Mayo por al menos un gol de diferencia si es que quiere pasar a la Fase 2. Si solo ganan, habrán penales. Y en el caso de que pierda o empate, quedará eliminado de la Copa Libertadores.

Datos claves

  • Paolo Guerrero fue suplente e ingresó al campo en el minuto 70 del partido.
  • Alianza Lima perdió 1-0 ante 2 de Mayo en la ida de Copa Libertadores.
  • El técnico Pablo Guede decidió la suplencia del delantero de 42 años por criterio táctico.
