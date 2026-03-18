Durante las últimas horas se ha podido conocer la información de que Pablo Guede se encuentra en la mira de San Lorenzo. Así es, el entrenador de Alianza Lima es uno de los firmes candidatos para tomar el mando del equipo argentino que viene atravesando un momento bastante complicado. Ahora, hay aspectos muy importantes a tomar en cuenta en esta situación.

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Si bien se sabe que Pablo Guede está sólido en Alianza Lima ya que la directiva confía plenamente en el proyecto que lidera, además que por ahora es uno de los punteros del Torneo Apertura 2026 y que el equipo viene en crecimiento, desde los medios deportivos argentinos señalan algunos de los motivos por los que San Lorenzo se animaría a soñar con el arribo del estratega.

“La conversación que hoy impresionó gratamente a la dirigencia de San Lorenzo fue con el señor Pablo Guede en cuanto al conocimiento del día a día, virtudes y errores de un plantel como San Lorenzo. Ha impresionado después de la conversación que han tenido, que ya ha dirigido San Lorenzo y que es hincha”; fue la más reciente revelación del periodista argentino Diego Díaz en ‘Picado TV‘.

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Respecto a las sensaciones del mismo estratega argentino y de las proyecciones de volver a su país, comentaron lo siguiente: “El saldo que le dejó es que, así como en otros momentos Pablo Guede cerró la puerta de la vuelta a la Argentina, en este caso no ha cerrado ninguna puerta y podría llegar a ser una alternativa seria a la que hoy es Martín Palermo, quien no está confirmado”.

La única manera en que Pablo Guede podría dejar Alianza Lima para ir a San Lorenzo

ver también El desafío que Pablo Guede buscaría con San Lorenzo y no puede con Alianza Lima

Pablo Guede está muy firme dentro del proyecto deportivo de Alianza Lima, pero en el caso de que desde San Lorenzo tomen la decisión de ir por todo para que vuelva al fútbol argentino, se habla de que existe una cláusula económica muy alta para que pueda darse dicha situación. Eso sí, no se conoce de un monto exacto ni nada por el estilo, pero en las próximas horas podría ser revelado.

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De acuerdo al periodista Gerson Cuba, también se ha podido revelar que por el momento no se ha dado ningún tipo de comunicación entre la directiva de San Lorenzo y el entorno de un Pablo Guede que se mantiene enfocado en la preparación con Alianza Lima. Sabemos que en el fútbol todo puede suceder y los escenarios pueden variar, así que nada está dicho en esta reciente novela.

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DATOS CLAVES

Pablo Guede es candidato para dirigir a San Lorenzo debido a su pasado e hinchaje.

es candidato para dirigir a debido a su pasado e hinchaje. El entrenador de Alianza Lima no ha cerrado la puerta a un posible regreso a Argentina .

no ha cerrado la puerta a un posible regreso a . Existe una cláusula económica alta que San Lorenzo debería pagar para concretar su salida de Matute.

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