Fernando Cabada, administrador de Alianza Lima, salió a dar la cara tras la derrota por 1-0 ante 2 de Mayo de Paraguay en la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026, y envió un mensaje directo al técnico Pablo Guede, respaldando su trabajo y mostrando total confianza en una remontada en Matute.

Publicidad

Publicidad

Lejos de dramatizar el resultado, Cabada optó por un discurso de calma y proceso, recordando que la serie todavía no está definida y que el verdadero desenlace se conocerá en Lima. “Este es un partido de 180 minutos. Ya pasaron los primeros noventa y ahora vienen los siguientes, no hay por qué preocuparse”, afirmó el directivo.

Además, el administrador íntimo dejó en claro que no comparte la visión de injusticia deportiva, alineándose en parte con el análisis de Pablo Guede y minimizando el mal rendimiento del equipo en Paraguay. “En el fútbol no hay cosas justas o injustas, el fútbol es así y se puede merecer, pero las cosas se dan”, sostuvo.

De esta manera, desde la dirigencia de Alianza Lima buscan transmitir tranquilidad y confianza de cara al partido de vuelta, donde el equipo está obligado a ganar si quiere seguir con vida en la Copa Libertadores y evitar un golpe deportivo y económico en el inicio de la temporada 2026.

Publicidad

Publicidad

Alianza Lima entrenando. (Foto: Alianza Lima)

¿Pablo Guede sigue en Alianza Lima si es eliminado de la Copa Libertadores?

Para Cabada, el resultado negativo no cambia el estatus de Alianza dentro de la llave y considera que el club blanquiazul sigue siendo superior a su rival, especialmente jugando como local y con el apoyo de su gente en Matute. En ese sentido, mostró un total respaldo al técnico Pablo Guede.

ver también Pablo Guede desafía las críticas y deja frase que sorprende tras derrota de Alianza Lima

“Alianza es favorito y lo sigue siendo”, sentenció con firmeza, dejando un mensaje de respaldo absoluto al plantel y al comando técnico, pese a las críticas que han surgido desde la hinchada por el bajo nivel mostrado.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. 2 de Mayo por la vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores?

Ahora, tras haber perdido en la ida por 1-0, Alianza Lima debe vencer a 2 de Mayo por al menos un gol de diferencia si es que quiere pasar a la Fase 2. Si solo ganan, habrán penales. Y en el caso de que pierda o empate, quedará eliminado de la Copa Libertadores.

¿Qué resultado necesita Alianza Lima ante 2 de Mayo para seguir en la Copa Libertadores?

Ahora, tras haber perdido en la ida por 1-0, Alianza Lima debe vencer a 2 de Mayo por al menos un gol de diferencia si es que quiere pasar a la Fase 2. Si solo ganan, habrán penales. Y en el caso de que pierda o empate, quedará eliminado de la Copa Libertadores.

Publicidad

Publicidad

Datos claves

Fernando Cabada respaldó al técnico Pablo Guede tras perder ante 2 de Mayo.

Alianza Lima cayó 1-0 contra el equipo paraguayo en la Copa Libertadores 2026.

El partido de vuelta de la Fase 1 se definirá en el estadio Matute.

Publicidad