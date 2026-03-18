¡Gol de Harry Kane! Bayern Múnich 1-0 Atalanta EN VIVO y GRATIS con Luis Díaz por la Champions League: minuto a minuto

Con gol de Harry Kane de penal, Bayern Múnich le gana 1-0 a Atalanta en el Allianz Arena por el partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-26. Los ‘Bávaros’ cuentan con una gran ventaja para acceder a cuartos, mientras que ‘La Dea’ va por un milagro a Alemania. Sigue las acciones del partido con el minuto a minuto en vivo en Bolavip Perú.
El duelo de ida terminó con un contundente 6-1 del Bayern Múnich en Italia. Por lo tanto, para quedar eliminado debería sufrir una goleada histórica de parte del Atalanta. Parece difícil, pero los partidos se tienen que jugar y el Allianz Arena tiene una nueva noche de Champions por delante.
Alineaciones para Bayern Múnich vs. Atalanta
BAYERN MÚNICH: Jonas Urbig; Josip Stanisic, Jonathan Tah, Kim Min-Jae, Raphaël Guerreiro; Leon Goretzka, Aleksandar Pavlovic; Lennart Karl, Tom Bischof, Luis Díaz; y Harry Kane. DT: Vincent Kompany.
ATALANTA: Marco Sportiello; Odilon Kossounou, Isak Hien, Giorgio Scalvini; Raoul Bellanova, Éderson, Mario Pasalic, Lorenzo Bernasconi; Charles De Ketelaere, Kamaldeen Sulemana; y Gianluca Scamacca. DT: Raffaelle Palladino.
¿A qué hora y dónde ver en vivo Bayern Múnich vs. Atalanta?
Este encuentro se juega este miércoles 18 de marzo desde las 21:00 horas local (15:00 horas Perú) y cuenta con transmisión en vivo de ESPN (Colombia) para toda Sudamérica (con excepción de Argentina, que va por FOX Sports) y de la plataforma Disney+ Premium (Recordá que hasta el 31 de marzo, los clientes nuevos y los que regresen que sean elegibles podrán suscribirse con hasta un 70% de descuento durante 2 meses).