¡Gol de Harry Kane! Bayern Múnich 1-0 Atalanta EN VIVO y GRATIS con Luis Díaz por la Champions League: minuto a minuto

Se juega el partido de vuelta entre Bayern Múnich y Atalanta por los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-26. La ventaja la tiene el conjunto alemán por el 6-1 en la ida en Italia. Ahora, se ven las caras en el Allianz Arena.

En tanto, en el Atalanta, también hay cambios. Hay ausencias importantes como Lazar Samardzic, Marten de Roon o Sead Kolašinac. Evidentemente, Raffaele Palladino prueba, aunque sabe que la tarea es muy difícil en Alemania.

Muchos cambios en ambos equipos con respecto al partido de ida. En el Bayern Múnich, Vincent Kompany decidió resguardar algunos nombres como Joshua Kimmich o Michael Olise. Por eso, van como titulares jugadores como Leon Goretzka, Lennart Karl, Raphaël Guerreiro o Kim Min-Jae.

Tras el 6-1 de la ida en Bérgamo, Bayern Múnich logró un muy sufrido empate 1-1 ante Bayer Leverkusen gracias al gol de Luis Díaz, quien se fue expulsado . Por su parte, también viene de un empate 1-1, pero ante el Inter, gracias al gol de Nikola Krstovic.

En Bayern Múnich, ataja Jonas Urbig, aunque hubo una situación en donde se pensó que ninguno de los tres arqueros del primer equipo estaría a disposición por diferentes lesiones. De hecho, Manuel Neuer y Sven Ulreich no están a disposición. Por lo tanto, Jannis Bärtl (19 años) y Leonard Prescott (16 años) van al banco de suplentes e integran las juveniles 'bávaras'.

Bayern Múnich y Atalanta ya están en el campo de juego del Allianz Arena. Se viene el himno de la Champions League y el inicio del partido.

Ya juegan Bayern Múnich y Atalanta por el partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-26.

Harry Kane quiso encontrar a Raphaël Guerreiro por dentro. El pase fue muy largo cuando éste se disponía a quedar mano a mano con Marco Sportiello.

Harry Kane no pudo anotar. Marco Sportiello le tapó el remate, pero sus pies estuvieron fuera de la línea de gol.

Con gol de Harry Kane de penal, Bayern Múnich le gana 1-0 a Atalanta en el Allianz Arena por el partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-26. Los ‘Bávaros’ cuentan con una gran ventaja para acceder a cuartos, mientras que ‘La Dea’ va por un milagro a Alemania. Sigue las acciones del partido con el minuto a minuto en vivo en Bolavip Perú.

El duelo de ida terminó con un contundente 6-1 del Bayern Múnich en Italia. Por lo tanto, para quedar eliminado debería sufrir una goleada histórica de parte del Atalanta. Parece difícil, pero los partidos se tienen que jugar y el Allianz Arena tiene una nueva noche de Champions por delante.

Alineaciones para Bayern Múnich vs. Atalanta

BAYERN MÚNICH: Jonas Urbig; Josip Stanisic, Jonathan Tah, Kim Min-Jae, Raphaël Guerreiro; Leon Goretzka, Aleksandar Pavlovic; Lennart Karl, Tom Bischof, Luis Díaz; y Harry Kane. DT: Vincent Kompany.

ATALANTA: Marco Sportiello; Odilon Kossounou, Isak Hien, Giorgio Scalvini; Raoul Bellanova, Éderson, Mario Pasalic, Lorenzo Bernasconi; Charles De Ketelaere, Kamaldeen Sulemana; y Gianluca Scamacca. DT: Raffaelle Palladino.

¿A qué hora y dónde ver en vivo Bayern Múnich vs. Atalanta?

Este encuentro se juega este miércoles 18 de marzo desde las 21:00 horas local (15:00 horas Perú) y cuenta con transmisión en vivo de ESPN (Colombia) para toda Sudamérica (con excepción de Argentina, que va por FOX Sports) y de la plataforma Disney+ Premium (Recordá que hasta el 31 de marzo, los clientes nuevos y los que regresen que sean elegibles podrán suscribirse con hasta un 70% de descuento durante 2 meses).