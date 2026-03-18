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Champions League

¡Gol de Harry Kane! Bayern Múnich 1-0 Atalanta EN VIVO y GRATIS con Luis Díaz por la Champions League: minuto a minuto

El Bayern tiene ventaja por el 6-1 en la ida. Atalanta va por un milagro al Allianza Arena. Sigue las acciones del partido de vuelta.

VIDEO: ASÍ FUE EL GOL DE PENAL DE HARRY KANE

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25' PT: ¡GOL DEL BAYERN MÚNICH!

Harry Kane convirtió el 1-0 de penal. Pateó a la izquierda de Marco Sportiello, quien se tiró a la derecha. Gana Bayern Múnich.

24' PT: ¡SE REPITE EL PENAL!

Harry Kane no pudo anotar. Marco Sportiello le tapó el remate, pero sus pies estuvieron fuera de la línea de gol.

23' PT: PENAL PARA BAYERN MÚNICH

El árbitro Benoît Bastien cobró penal por mano de Scalvini.

22' PT: REVISIÓN VAR POR POSIBLE PENAL PARA BAYERN

El árbitro revisa un posible penal por mano de Giorgio Scalvini dentro del área tras remate de Harry Kane.

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17' PT: NUEVA PARADA DE SPORTIELLO

Mucho trabajo para Marco Sportiello, esta vez con un remate de Tom Bischof.

12' PT: REMATE DE GUERREIRO

Raphaël Guerreiro remató dentro del área y el balón fue a las manos de Marco Sportiello.

9' PT: ¡CASI LUIS DÍAZ!

Luis Díaz llegó a puntear un balón atrás del Atalanta, pero terminó por arriba del travesaño cuando llegaba tarde Marco Sportiello.

4' PT: ¡NO LLEGÓ GUERREIRO!

Harry Kane quiso encontrar a Raphaël Guerreiro por dentro. El pase fue muy largo cuando éste se disponía a quedar mano a mano con Marco Sportiello.

¡EMPEZÓ EL PARTIDO!

Ya juegan Bayern Múnich y Atalanta por el partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-26.

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SALEN LOS EQUIPOS AL CAMPO

Bayern Múnich y Atalanta ya están en el campo de juego del Allianz Arena. Se viene el himno de la Champions League y el inicio del partido.

ÁRBITROS PARA EL PARTIDO

Árbitro principal: Benoît Bastien (Francia)

Asistentes: Hicham Zakrani y Aurélien Berthomieu (Francia)

Cuarto árbitro: Mathieu Vernice (Francia)

Árbitro VAR: Bastien Dechepy (Francia)

Asistente VAR: Jarred Gillett (Inglaterra)

ASÍ FUE EL CALENTAMIENTO DEL BAYERN MÚNICH

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SE PREPARAN LOS ARQUEROS

En Bayern Múnich, ataja Jonas Urbig, aunque hubo una situación en donde se pensó que ninguno de los tres arqueros del primer equipo estaría a disposición por diferentes lesiones. De hecho, Manuel Neuer y Sven Ulreich no están a disposición. Por lo tanto, Jannis Bärtl (19 años) y Leonard Prescott (16 años) van al banco de suplentes e integran las juveniles 'bávaras'.

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¿CÓMO LLEGAN A ESTE PARTIDO?

Tras el 6-1 de la ida en Bérgamo, Bayern Múnich logró un muy sufrido empate 1-1 ante Bayer Leverkusen gracias al gol de Luis Díaz, quien se fue expulsado. Por su parte, también viene de un empate 1-1, pero ante el Inter, gracias al gol de Nikola Krstovic.

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BAYERN MÚNICH Y ALLIANZ ARENA YA ESTÁ EN EL ALLIANZ ARENA

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BAYERN GUARDA Y ATALANTA CAMBIA

Muchos cambios en ambos equipos con respecto al partido de ida. En el Bayern Múnich, Vincent Kompany decidió resguardar algunos nombres como Joshua Kimmich o Michael Olise. Por eso, van como titulares jugadores como Leon Goretzka, Lennart Karl, Raphaël Guerreiro o Kim Min-Jae.

En tanto, en el Atalanta, también hay cambios. Hay ausencias importantes como Lazar Samardzic, Marten de Roon o Sead Kolašinac. Evidentemente, Raffaele Palladino prueba, aunque sabe que la tarea es muy difícil en Alemania.

ALINEACIONES CONFIRMADAS PARA BAYERN MÚNICH VS. ATALANTA

BAYERN MÚNICH: Jonas Urbig; Josip Stanisic, Jonathan Tah, Kim Min-Jae, Raphaël Guerreiro; Leon Goretzka, Aleksandar Pavlovic; Lennart Karl, Tom Bischof, Luis Díaz; y Harry Kane. DT: Vincent Kompany.

ATALANTA: Marco Sportiello; Odilon Kossounou, Isak Hien, Giorgio Scalvini; Raoul Bellanova, Éderson, Mario Pasalic, Lorenzo Bernasconi; Charles De Ketelaere, Kamaldeen Sulemana; y Gianluca Scamacca. DT: Raffaelle Palladino.

BAYERN MÚNICH ACARICIA LOS CUARTOS DE FINAL

Se juega el partido de vuelta entre Bayern Múnich y Atalanta por los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-26. La ventaja la tiene el conjunto alemán por el 6-1 en la ida en Italia. Ahora, se ven las caras en el Allianz Arena.

Por Hugo Avalos

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Harry Kane, en el partido de vuelta entre Bayern y Atalanta.
© Getty ImagesHarry Kane, en el partido de vuelta entre Bayern y Atalanta.

Con gol de Harry Kane de penal, Bayern Múnich le gana 1-0 a Atalanta en el Allianz Arena por el partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-26. Los ‘Bávaros’ cuentan con una gran ventaja para acceder a cuartos, mientras que ‘La Dea’ va por un milagro a Alemania. Sigue las acciones del partido con el minuto a minuto en vivo en Bolavip Perú.

El duelo de ida terminó con un contundente 6-1 del Bayern Múnich en Italia. Por lo tanto, para quedar eliminado debería sufrir una goleada histórica de parte del Atalanta. Parece difícil, pero los partidos se tienen que jugar y el Allianz Arena tiene una nueva noche de Champions por delante.

Alineaciones para Bayern Múnich vs. Atalanta

BAYERN MÚNICH: Jonas Urbig; Josip Stanisic, Jonathan Tah, Kim Min-Jae, Raphaël Guerreiro; Leon Goretzka, Aleksandar Pavlovic; Lennart Karl, Tom Bischof, Luis Díaz; y Harry Kane. DT: Vincent Kompany.

ATALANTA: Marco Sportiello; Odilon Kossounou, Isak Hien, Giorgio Scalvini; Raoul Bellanova, Éderson, Mario Pasalic, Lorenzo Bernasconi; Charles De Ketelaere, Kamaldeen Sulemana; y Gianluca Scamacca. DT: Raffaelle Palladino.

¿A qué hora y dónde ver en vivo Bayern Múnich vs. Atalanta?

Este encuentro se juega este miércoles 18 de marzo desde las 21:00 horas local (15:00 horas Perú) y cuenta con transmisión en vivo de ESPN (Colombia) para toda Sudamérica (con excepción de Argentina, que va por FOX Sports) y de la plataforma Disney+ Premium (Recordá que hasta el 31 de marzo, los clientes nuevos y los que regresen que sean elegibles podrán suscribirse con hasta un 70% de descuento durante 2 meses).

Hugo Avalos
Hugo Avalos
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