El experimentado delantero Paolo Guerrero rompió su silencio tras la eliminación de Alianza Lima de la Copa Libertadores y el irregular momento que atraviesa el equipo en la Liga 1. El ‘Depredador’ habló con serenidad, pero también con firmeza sobre la situación que vive el plantel.

Publicidad

Publicidad

En declaraciones a El Comercio, el capitán íntimo envió un mensaje directo a la hinchada, consciente del clima de tensión que se vive alrededor del club tras los últimos resultados: “Un mensaje que me gustaría decirle al hincha, porque el hincha quiere salir campeón. Es que nos apoyen, que traten de mantener la calma, que traten de darnos confianza”, expresó el delantero de 42 años.

El goleador también se refirió al ambiente interno del club y a las distintas posiciones que pueden existir dentro del vestuario, dejando una frase que no pasó desapercibida por su tono institucional: “La institución y el club están por encima de cualquier nombre y de jugador”, sentenció Guerrero.

Ahora, en Alianza Lima saben que la presión seguirá en aumento en las próximas fechas, y el mensaje del ‘Depredador’ apunta a recomponer la relación con la tribuna mientras el equipo busca reencontrarse con los resultados en la Liga 1.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Paolo Guerrero se prepara para el Alianza Lima vs. Sport Boys

En la cabeza de Paolo Guerrero ahora mismo solo está el partido entre Alianza Lima vs. Sport Boys. Abriendo la fecha 4 del Torneo Apertura, el cotejo se dará este viernes 20 de febrero en Matute y será vital pues podría marcar el fin de la era Pablo Guede.

ver también Hernán Barcos y FC Cajamarca perjudicados por una severa sanción que generó una enorme polémica

Y esto lo saben muy bien en Alianza Lima, por eso los jugadores deberán afrontar el partido ante Sport Boys como una verdadera final. Aunque, muy a su pesar, el cotejo se muestra como demasiado complicado pues la presión de los fanáticos se hará sentir y podría jugar en contra.

Publicidad

Publicidad

La gráfica que empleó Alianza Lima para anunciar el partido ante Sport Boys. (Foto: Alianza Lima)

¿Cuánto vale Paolo Guerrero actualmente?

Paolo Guerrero vale 50 mil euros, según la última información de Transfermarkt pues está tomando como referencia los 42 años que tiene.

¿Hasta cuándo Paolo Guerrero tiene contrato con Alianza Lima?

Paolo Guerrero tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2026, hay que recordar que firmó por los íntimos en agosto del 2024, pero todavía no consiguió ningún título con ellos.

Publicidad

Publicidad

Datos claves

Paolo Guerrero, delantero de 42 años, pidió calma a la hinchada tras la eliminación.

El club Alianza Lima enfrentará a Sport Boys el viernes 20 de febrero en Matute.

El próximo partido podría definir el fin de la era del técnico Pablo Guede.

Publicidad