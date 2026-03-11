Es tendencia:
¿Miguel Trauco no llega a Sport Boys? La postura ante la demora de su llegada al Callao

La llegada del lateral sigue en suspenso, mientras el club se encuentra a la espera de una confirmación importante. Conoce de qué se trata.

Por Nicole Cueva

Miguel Trauco podría desistir de llegar a Sport Boys por sorpresiva razón
La posible incorporación de Miguel Trauco a Sport Boys ha generado expectativa entre los hinchas del club chalaco, pero hasta el momento su llegada sigue en suspenso.

Y es que según dio a conocer el periodista deportivo Gustavo Peralta en el programa ‘Hablemos de MAX’ de L1 MAX, aunque Trauco había mostrado disposición, su fichaje aún no está del todo cerrado.

Zambrano está más convencido de jugar en Boys que Trauco, por más que Trauco ya había dado un sí. Yo creo que se va a terminar dando, esa es la sensación que tienen en Boys, pero me parece que Trauco está viendo si en otro lado puede encontrar una mejor propuesta económica”, señaló Peralta.

La situación contractual de Trauco y Zambrano

Ni Miguel Trauco ni Carlos Zambrano han firmado oficialmente con Sport Boys. El club espera que un nuevo sponsor se sume de manera oficial, ya que será esta empresa la encargada de financiar los sueldos de ambos futbolistas. Este detalle ha generado que, pese a los acuerdos iniciales, aún no se concrete la llegada de los refuerzos.

“El acuerdo se debería cerrar entre hoy y mañana, pero lo que sucede es que Boys tiene un monto económico ofrecido a los jugadores, pero dentro del acuerdo inicial también estaba establecido que la persona que representa a ambos en esta situación, iba a ingresar con un sponsor para sumar en el tema económico y esto todavía no se materializó. La marca está, existe y esta marca va a dar el tema económico para que se concreten los fichajes”, explicó el comunicador.

Expectativa en el Callao y próximos pasos

La directiva de Sport Boys mantiene la intención de contar con ambos jugadores para la presente temporada de la Liga 1, sin embargo, la confirmación dependerá de la oficialización del patrocinador.

Mientras tanto, los hinchas ‘rosados’ permanecen a la expectativa y pendientes de cualquier novedad que confirme la llegada de Trauco y Zambrano al club del Callao.

DATOS CLAVES

  • Miguel Trauco y Carlos Zambrano aún no firman contrato oficial con el club Sport Boys.
  • El fichaje de ambos futbolistas depende de la incorporación de un nuevo sponsor para sus sueldos.
  • El periodista Gustavo Peralta señaló que Trauco evalúa otras propuestas económicas antes de decidirse.
