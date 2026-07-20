Pablo Guede se mostró bastante preocupado y denunció que existe un “sapo” dentro de Alianza Lima

Pablo Guede después de derrotar a Sport Huancayo, soltó una denuncia inesperada. Existiría un personaje que estaría filtrando cosas internas.

El triunfo de Alianza Lima ante Sport Huancayo trajo tranquilidad en lo deportivo, pero encendió las alarmas en la interna íntima. Pablo Guede rompió el silencio en conferencia de prensa y desmintió tajantemente los rumores que aseguraban su renuncia antes del inicio del Torneo Clausura.

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Sin embargo, el estratega argentino no se guardó nada y apuntó hacia la presencia de un informante dentro del club. Guede lanzó una durísima advertencia al señalar que existe un “sapo” en la institución enfocado en filtrar desinformación a los medios de comunicación.

Pablo Guede trabajando en Alianza Lima. (Foto: A Presión).

Advertencia de Pablo Guede por la filtración en la interna

El director técnico utilizó la ironía para descalificar las versiones sobre su supuesta dimisión y dejó en evidencia el malestar que generan estas noticias ficticias en la tranquilidad del plantel blanquiazul.

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“Tuve la suerte de renunciar y volver (risas), los que mejor lo saben son ustedes porque hacen su trabajo, lo hacen bárbaro, pero yo tendría cuidado con el sapo que les cuenta las cosas. Ya lo viene anunciando el semestre pasado, no me dejó ni pasar el primer partido”, manifestó.

Para el entrenador íntimo, la presencia de este informante no es un hecho aislado, sino una campaña sostenida para perjudicar el ambiente de trabajo. El DT aseguró que en el entorno de Alianza Lima aún habita gente con maldad a la que no le interesa la estabilidad deportiva de la institución.

Las verdaderas incomodidades de Pablo Guede

Con el objetivo de frenar las especulaciones sobre un quiebre con la directiva, el estratega detalló de forma directa cuáles fueron sus verdaderos reclamos. Guede descartó de manera categórica que su molestia tuviera relación con el mercado de pases o la llegada de refuerzos.

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El técnico puntualizó que sus desacuerdos respondieron únicamente a temas de logística e infraestructura:

Planificación de entrenamientos: La imposibilidad de concretar jornadas de trabajo en doble turno.

La imposibilidad de concretar jornadas de trabajo en doble turno. Infraestructura deportiva: El pésimo estado de las canchas de entrenamiento.

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“Es verdad, tuve dos incomodidades, dos nada más, y una no va por los fichajes. La primera es que no pude hacer doble turno, y la segunda es que las canchas están hechas mi… esa fue mi incomodidad, pero me duró 10 minutos”, aclaró con firmeza.

Estabilidad asegurada tras la victoria de Alianza Lima

Posterior a conseguir los tres puntos ante Sport Huancayo, Guede reafirmó su compromiso con el equipo y dio por cerrado el tema del malestar logístico. Con sus declaraciones, el DT intentó blindar al plantel de Alianza Lima frente a las filtraciones externas y asegurar el enfoque total en el Torneo Clausura.

DATOS CLAVE

Pablo Guede desmintió tajantemente su renuncia a Alianza Lima previo al Torneo Clausura.

Problemas logísticos por canchas en mal estado y sin doble turno generaron incomodidad.

Informante interno fue denunciado por el técnico por filtrar noticias falsas.